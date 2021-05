Alle sechs deutschen Kajak-Boote haben bei der Kanu-Slalom-EM im italienischen Ivrea das Halbfinale erreicht. Cindy Pöschel (Leipzig) gewann die Qualifikation vor Ricarda Funk (Bad Kreuznach), die mit 1,37 Sekunden Rückstand Zweite wurde. Auch Elena Apel aus Augsburg schaffte den Sprung in die Vorschlussrunde.

Bei den Herren qualifizierten sich Stefan Hengst (Hamm) und Olympia-Starter Hannes Aigner (Augsburg) direkt fürs Halbfinale. Tim Maxeiner (Wiesbaden) nahm erfolgreich den Umweg über den Hoffnungslauf.

Anzeige

Am Freitag stehen in Ivrea die Mannschaftswettbewerbe auf dem Programm. Nach den Entscheidungen im Kajak am Samstag folgen am Sonntag die Rennen im Canadier, bei denen die Canadier-Herren um einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August kämpfen).