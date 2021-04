Kunstturner Andreas Toba aus Hannover hat bei den Europameisterschaften in Basel am Reck die Silbermedaille gewonnen. Sieger wurde David Beljawski aus Russland, Rang drei ging an den Türken Adem Asil.

Der 30-jährige Toba hatte sich als Notenbester für das Finale am Königsgerät qualifiziert. Zuvor hatte sich bereits Lukas Dauser aus Unterhaching am Barren die Bronzemedaille gesichert.