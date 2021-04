Kunstturnerin Kim Bui aus Stuttgart hat bei den Europameisterschaften in Basel am Boden den sechsten Platz belegt. Siegerin wurde Jessica Gadirova aus Großbritannien vor der Russin Angelina Melnikowa.

Ihre bislang einzige internationale Medaille hatte sich die 32-jährige Bui bei der Heim-WM 2011 in Berlin geholt, damals wurde sie Dritte am Stufenbarren. Im Mehrkampf kam Bui in Basel auf Rang sieben.