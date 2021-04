Gewichtheberin Nina Schroth (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau die nächste deutsche Medaille gewonnen. Die 29-Jährige sicherte sich am Freitag in der Gewichtsklasse bis 81 kg mit 100 kg die Silbermedaille im Reißen. Im Stoßen reichten für die deutsche Athletin 118 kg zu Platz sieben, im olympischen Zweikampf belegte Schroth mit 218 kg den fünften Platz.

Gold in der kombinierten Wertung sowie im Reißen gewann die Ukrainerin Alina Maruschtschak (109+127), den Titel im Stoßen holte die Französin Gaelle Nayo-Ketchanke (131).

Zuvor hatten für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) Jon Luke Mau (Schwedt/bis 61 kg) und Max Lang (Mutterstadt/bis 73 kg) überraschend im Stoßen Gold gewonnen. Nico Müller (Obrigheim/bis 81 kg) holte am Mittwoch Bronze im Reißen.

Die EM zählt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, zu denen der deutsche Verband maximal je vier Frauen und Männer schicken kann. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird nur ein Titel im Zweikampf vergeben.