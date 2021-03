Der olympische Testwettbewerb im Kunstturnen findet am 4. Mai in Tokio nicht als Weltcup-Turnier, sondern als nationaler Probewettkampf statt. Der Weltverband FIG reagierte mit dieser Entscheidung auf die weiterhin gültigen Reisebeschränkungen in vielen Ländern. Aus dem gleichen Grund war der zur Weltcupserie gehörende DTB-Pokal in Stuttgart komplett abgesagt worden.