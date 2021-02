England will ab dem 17. Mai wieder vermehrt Zuschauer bei Sportereignissen zulassen und zum 21. Juni sämtliche Beschränkungen aufheben, sofern das Coronavirus zu diesem Zeitpunkt "weiterhin auf dem Rückzug ist".

Das erklärte der britische Premierminister Boris Johnson bei der Vorstellung seines Lockerungs-Fahrplans im Unterhaus in London. Der 56-Jährige mehrte damit unter anderem die Hoffnung auf ein stimmungsvolles Finale der Fußball-Europameisterschaft.

"Die Drehkreuze in unseren Sportstadien werden sich wieder drehen", sagte Johnson. Der letzte Spieltag in der Premier League findet am 23. Mai statt und damit knapp eine Woche nach dem Stichtag. Bei der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) sollen in Londoner Wembley-Stadion sieben Spiele ausgetragen werden, darunter die beiden Halbfinals und das Endspiel.

Wimbledon soll stattfinden

Das Rasentennis-Saisonhighlight in Wimbledon, das im Vorjahr wegen der Pandemie abgesagt wurde, soll von 28. Juni bis 11. Juli stattfinden. Am 18. Juli wird nach derzeitigem Stand die Formel 1 beim Großen Preis von England in Silverstone Station machen.

Am 4. Januar hatte Johnson einen dritten Lockdown ausgerufen, um die Corona-Variante B.117 in den Griff zu bekommen. Die Zahl der Neuinfektionen ist seitdem deutlich gesunken, auch weil Großbritannien bei den Corona-Schutzimpfungen weltweit zu den Vorreitern zählt.

Am Montag waren mehr als 18 Millionen Impfdosen verabreicht, Großbritannien liegt damit global auf dem dritten Rang hinter den USA und China. 27 Prozent der Bevölkerung haben bereits mindestens eine Impfdosis erhalten.