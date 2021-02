Wegen des Lockdowns in Auckland verzögert sich der Start des 36. America's Cup. Das gab der Veranstalter ACE am Sonntag bekannt. Das Segelduell zwischen Titelverteidiger Team New Zealand und dem Herausforderer Luna Rossa aus Italien hätte eigentlich am 6. März beginnen sollen.

"Die Rennen werden nicht vor dem 10. März stattfinden", sagte Tina Symmans, Vorsitzende der America's Cup Event Ltd. "Wir müssen uns mit allen möglichen Szenarien beschäftigen, damit ein aktualisierter Rennterminplan erstellt und gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden."

Am kommenden Wochenende hätten vor Auckland die ersten vier Rennen des Duells im Modus "Best of 13" stattfinden sollen. Dies ist nicht möglich, da Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen siebentägigen Lockdown verordnet hat, der am Samstag begann.