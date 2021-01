In Washington haben sich am Abend schockierende Szenen ereignet.

Um die geplante Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu verhindern, drangen hunderte Anhänger des bisherigen Präsidenten Donald Trump in das Kapitol in Washington ein.

Biden sprach von einem "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie: "Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist."

Sport-Stars verurteilen Ausschreitungen

Auch viele Sport-Stars ließen die unwürdigen Ausschreitungen nicht kalt.

"Eine absolute Schande, was gerade im US-Kapitol passiert", schrieb NBA-Star Kevin Love von den Cleveland Cavaliers.

"Wie würden Sie diese Leute im Kapitol klassifizieren?", fragte Stan Van Gundy, Cheftrainer der New Orleans Pelicans: "Demonstranten? Randalierer? Inländische Terroristen? Anarchisten? Gewalttätige Extremisten?"

Van Gundy sprach von einem "beschämenden Tag für unser Land".

Randale in Washington: "Das ist NICHT Amerika"

"Schwarze Menschen werden angehalten und kommen nicht lebend raus", schrieb Legende Dwyane Wade.

"Wir können nicht in unseren eigenen Betten schlafen, ohne getötet zu werden. Wir können nicht joggen, ohne getötet zu werden. Wir können nicht die Straße mit unseren Kapuzenpullis hinuntergehen, ohne getötet zu werden, aber sie können das tun?", fragte sich der NBA-Champion von 2006, 2012 und 2013 und stellte ein Foto von bewaffneten Demonstranten im Parlament in Washington dazu.

Ähnlich sah es Isaiah Thomas, der aktuell ohne Team ist: "Unsere Köpfe wären schon weggeblasen worden... Das ist verrückt."

Und Rekordmeister Bill Russell, der mit den Boston Celtics einst elf Titel gewann, schrieb: "Wie lange würde es dauern, die Nationalgarde einzusetzen, wenn sie (die Demonstranten, Anm. d. Red.) schwarz wären und wie viele wären tot? Das ist NICHT Amerika!"

Die Proteste ziehen auch konkrete Folgen für den US-Sport nach sich: Das College-Basketball-Spiel zwischen UMass und George Washington wurde aufgrund der angespannten Lage in der Hauptstadt abgesagt.