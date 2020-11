Bonn (SID) - Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) will mit einer neuen Wettkampfserie noch im Dezember wieder auf die Planche zurückkehren. An drei Austragungsorten sollen in insgesamt sechs Wettbewerben jeweils bis zu 16 Athleten gegeneinander antreten.

"Es werden in jedem Fall heiße Gefechte, nach so einer langen Durststrecke ohne Wettkämpfe will jeder gewinnen", sagte DFeB-Präsidentin Claudia Bokel zu den Events, die in Leipzig (5./6. Dezember/Herren- und Damendegen), Tauberbischofsheim (12./13. Dezember/Herren- und Damenflorett) sowie in Bonn (19./20. Dezember/Herren- und Damensäbel) stattfinden sollen.

Das Hygienekonzept vor Ort gehe dabei über die Richtlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hinaus. Maximal 40 Personen sind zugelassen, Zuschauer nicht. Die Veranstaltungen können im Livestream verfolgt werden.