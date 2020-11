Der Sport-Höhepunkt am Montag, 16. November

Köln (SID) - TENNIS: Alexander Zverev trifft zum Auftakt des ATP-Saisonfinals in London auf Daniil Medwedew. Gegen den Russen hatte Zverev zuletzt im Endspiel des Masters in Paris in drei Sätzen verloren, insgesamt ist seine Bilanz mit 5:2-Siegen aber positiv. Das Match beginnt um 21.00 Uhr MEZ, zuvor tragen ab 15.00 Uhr Novak Djokovic und Diego Schwartzman das erste Spiel der Gruppe "Tokio 1970" aus.