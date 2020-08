Der neue Snooker-Weltmeister wird am Wochenende nun doch vor Zuschauern gekürt.

Die britische Regierung teilte am späten Donnerstagabend mit, dass am Samstag und Sonntag etwa 300 Zuschauer in das Crucible Theatre von Sheffield Einlass erhalten werden. Die steigende Anzahl an Neuinfektionen hatte den Plan, das gesamte Turnier vor Publikum auszutragen, kurzfristig torpediert.

Grünes Licht der Regierung

Nun hätten sich die Dinge aber so entwickelt, dass man Grünes Licht geben könne, teilte die Regierung mit. Die Zuschauer müssen im Umfeld des Austragungsorts Masken tragen, auf ihrem Platz während der Finalpartie dürfen sie diese aber abnehmen.

Der fünfmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan hatte bereits vor dem Turnierstart die Pläne der Organisatoren kritisiert. "Man behandelt das Event und uns wie Laborratten", monierte der Engländer.

Möglicherweise muss er selbst sich der Gefahr einer Ansteckung aber ohnehin nicht aussetzen: In seinem Halbfinale gegen Landsmann Mark Selby liegt er vor der Entscheidung am Freitagabend zurück.