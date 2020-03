In der Fußball-Bundesliga steht mit Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ein Knaller auf dem Programm.

Im Biathlon ist in Nove Mesto sowohl die deutsche Herren- als auch Damen-Staffel gefordert.

Anzeige

Deutschlands Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff müssen im Davis Cup gegen Weißrussland um das Ticket für die Finalrunde im November in Madrid bangen.

Bereits in der Nacht hat LeBron James den Los Angeles Lakers mit einem Sieg über Milwaukee den ersten Playoff-Einzug seit sieben Jahren beschert.

SPORT1 präsentiert jeden Morgen das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Dabei liefern wir Ihnen die wichtigsten News des Vortages, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollte.

Das ist passiert

- Fußball: Köln besiegt Paderborn

Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga seinen zehnten Saisonsieg gefeiert. Die Elf von Trainer Markus Gisdol setzte sich bei Aufsteiger SC Paderborn mit 2:1 (2:0) durch und kommt nach dem dritten Erfolg in Serie den Europapokalplätzen immer näher. (Zum Bericht)

- Fußball: Club-Ultras attackieren Rummenigge

Während der Partie gegen Hannover 96 in der 2. Bundesliga haben Ultras des 1. FC Nürnberg auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge provoziert - und dabei auch auf Dietmar Hopp abgezielt. (Zum Bericht)

- LeBron dominiert Gigantenduell

Die Los Angeles Lakers erreichen erstmals seit sieben Jahren wieder die Playoffs in der NBA. Im Gigantenduell gegen die Milwaukee Bucks dominiert LeBron James. (Zum Bericht)

- Fußball: FCN in Sorge - Profis massiv bedroht

Vor dem Spiel gegen Hannover 96 sind Spieler des 1. FC Nürnberg Opfer von Drohungen geworden. Rund um das Stadion wurden Aufkleber gefunden - die Polizei ermittelt. (Zum Bericht)

- Eishockey: DEG und Pinguins im DEL-Viertelfinale

Altmeister Düsseldorfer EG und Außenseiter Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) die letzten Direkttickets für das Viertelfinale gebucht. (Zum Bericht)

- Ronaldinho festgenommen

Ronaldinho wird in Paraguay festgenommen und verbringt die Nacht im Gefängnis. Grund ist ein gefälschter Pass, mit dem der ehemalige Weltfußballer unterwegs war. (Zum Bericht)

- Fußball: Schlammschlacht zwischen Ehrmann und FCK droht

Der 1. FC Kaiserslautern hat Vereinsikone Gerry Ehrmann die Kündigung ausgesprochen. Eine angestrebte außergerichtliche Einigung beider Parteien scheiterte - jetzt droht es, schmutzig zu werden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon: Staffel der Damen und Herren in Nove Mesto

Nach der Weltmeisterschaft in Antholz geht es für die Biathleten im Weltcup weiter. Im tschechischen Nove Mesto steht die Damen-Staffel über 4 x 6 km sowie die Herren-Staffel über 4 x 7,5 km auf dem Programm. (Biathlon-Weltcup in Nove Mesto: ab 14 Uhr und 17 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Tennis: Deutschland muss zittern

Die deutschen Tennis-Herren müssen um den erneuten Einzug in die Endrunde des Davis Cup bangen. Nach dem 1:1-Zwischenstand gegen Weißrussland muss Philipp Kohlschreiber gegen Ilja Iwaschka ran. Jan-Lennard Struff trifft im zweiten Einzel auf Egor Gerassimow. Den Auftakt aber macht das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies. (Davis Cup: Deutschland - Weißrussland ab 12 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: HSV will auf Platz 2

Der Hamburger SV will mit einem Sieg in der 2. Bundesliga vorübergehend auf Rang zwei springen. Doch hinter den Hamburgern lauert der 1. FC Heidenheim. (2. Bundesliga: Hamburger SV – SSV Jahn Regensburg, 13 Uhr im LIVETICKER)

Der VfL Bochum möchte im Gastspiel beim SV Darmstadt wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln. (2. Bundesliga: SV Darmstadt – VfL Bochum, 13 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: Erneute Proteste gegen Hopp & DFB?

Nach den beleidigenden Plakaten gegen Dietmar Hopp, den DFB und den diversen Spielunterbrechungen stellt sich die Frage: Was machen die Ultras des FC Schalke 04 im Duell mit 1899 Hoffenheim? (Bundesliga: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

RB Leipzig will beim VfL Wolfsburg Druck auf die Bayern ausüben. Der Rekordmeister spielt erst am Sonntag, mit einem Sieg könnten die Leipziger bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: Gladbach lädt zum Borussen-Duell

Im Top-Spiel der Bundesliga empfängt Mönchengladbach Dortmund zum Borussen-Duell. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Motorsport: Monster Jam in Seattle

Verrückte Crashs und ganz viel Action: Beim Monster Jam in Seattle zerlegen die Piloten ihre Monster Trucks reihenweise (Motorsport, Monster Jam: aus Seattle, Highlights ab 14 Uhr LIVE im TV und im Stream)

- Wasserball: Champions League, WASPO 98 – Zagreb

Die Champions-League-Saison 2019/20 läuft für die Wasserballer von Waspo 98 Hannover bisher nicht nach Wunsch. Wie verkaufen sich die Niedersachsen um Julian Real gegen das kroatische Topteam Mladost Zagreb? (Wasserball, Champions League: Waspo 98 Hannover - Mladost Zagreb, Highlights ab 14.30 Uhr LIVE im TV und im Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Dank eines ganz späten Joker-Tores erreicht AS St. Étienne das französische Pokalfinale gegen die Star-Truppe von Paris St. Germain. Danach rasten die Fans völlig aus - Platzsturm inklusive.