Das Coronavirus hält die Sportwelt in Atem. Zahlreiche Ligen und Wettbewerbe wurden am Donnerstag abgebrochen oder verschoben. Mit Chelse-Star Callum Hudson-Odoi hat sich in der Premier League der erste Spieler mit COVID-19 infiziert.

Gespielt wurde noch in der Europa League. Frankfurt unterlag gegen Basel, Leverkusen gewann in Glasgow und Wolfsburg zog gegen Donezk den Kürzeren.

Anzeige

Am Freitag geht es mit dem 26. Spieltag in der Bundesliga und 2. Liga weiter, zudem steht Biathlon auf dem Programm.

SPORT1 präsentiert jeden Morgen das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Dabei liefern wir Ihnen die wichtigsten News des Vortages, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollte.

Das ist passiert

- Corona! Positiver Test bei Hudson-Odoi

In der Premier League hat sich mit Callum Hudson-Odoi der erste Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Nun steht auch das Duell mit Bayern auf der Kippe. (Zum Bericht)

- Arsenal-Coach Arteta positiv getestet

Mikel Arteta, Coach vom FC Arsenal, wird positiv auf das Coronavirus getestet. Damit drohen auch die Spiele in der Premier League auszufallen. (Zum Bericht)

- Formel 1: Auftakt in Melbourne abgesagt

Da hat sich die Formel 1 aber gehörig blamiert: Nach stundenlangem Chaos ist nun endlich klar, dass der Auftakt in Melbourne nicht stattfinden wird. (Zum Bericht)

- EL: Frankfurt blamiert sich gegen Basel

Eintracht Frankfurt kassiert gegen den FC Basel eine deutliche Niederlage. Vor leeren Rängen enttäuscht die Eintracht auf ganzer Linie. (Zum Bericht)

- EL: Leverkusen siegt in Glasgow

Bayer Leverkusen feiert im Achtelfinal-Hinspiel einen umkämpften Sieg über die Glasgow Rangers. Kai Havertz trifft nach Videobeweis. Am Ende wird es eng. (Zum Bericht)

- EL: Wolfsburg unterliegt Donezk zuhause

Zwei Elfmeter, ein Wolkenschuss von Weghorst und zwei Duseltore. Der VfL Wolfsburg verliert das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Donezk. (Zum Bericht)

- Darts: Van Gerwen schlägt Price in Liverpool

Michael van Gerwen gewinnt am 6. Spieltag der Unibet Premier League ein irres Spiel gegen Gerwyn Price. Auch der Weltmeister zeigt eine starke Vorstellung. (Zum Bericht)

- Zorc plädiert für Spieltags-Absage

BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist dafür, den kommenden Bundesliga-Spieltag abzusagen. Damit wäre auch das Revierderby Dortmund gegen Schalke am Samstag betroffen. (Zum Bericht)

- Coronavirus: Diverse Ligen beendet oder unterbrochen

March Madness, Volleyball-Bundesliga, MLB, BBL oder HBL - die Coronakrise wirft den Sport durcheinander, unzählige Ligen werden verschoben oder gar abgebrochen. Alle Infos und Entwicklungen im Corona-Ticker.

Das passiert heute

- Paderborn vor wegweisendem Duell

Das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn findet ohne Zuschauer statt (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Für das Bundesliga-Schlusslicht aus Paderborn ist es ein richtungsweisendes Spiel, ist die Fortuna doch ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

- HSV will Mini-Krise abschließen

Mit dem Rückenwind aus dem Sieg gegen Regensburg soll dem Hamburger SV im Geisterspiel bei Greuther Fürth das nächste Erfolgserlebnis gelingen (2. Liga: Greuther Fürth - Hamburger SV ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Für Arminia Bielefeld steht ebenfalls ein Spiel ohne Zuschauer an. Der Tabellenführer empfängt den VfL Osnabrück (2. Liga: Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück ab 18.30 Uhr im SPORT1- Liveticker).

- Biathleten in Kontiolahti gefordert

Die letzte Station im Biathlon-Weltcup 2019/20 steht auf dem Programm. Im finnischen Kontiolahti sind die Frauen im Sprint gefordert (Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Sprint der Frauen ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das müssen Sie sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen (ab 22.30 Uhr bei SPORT1 im TV und im STREAM)

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene (ab 18.30 Uhr bei SPORT1 im TV und im STREAM)

Das Video-Highlight

So machte sich der infizierte Gobert über Corona lustig

Rudy Gobert wird als erster NBA-Profi positiv auf das Coronavirus getestet. Vor wenigen Tagen macht er sich noch in einer PK über die Epidemie lustig.