Es wird ernst für Borussia Dortmund: Vor leeren Rängen kämpft der BVB am Abend gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Derweil steigt in Gladbach ausgerechnet im Rheinderby das historisch erste Geisterspiel zwischen der heimischen Borussia und dem 1. FC Köln. Der FC Liverpool steht in der Champions League gegen Atlético Madrid mit dem Rücken zur Wand, Manchester City will gegen den FC Arsenal die theoretische Chance auf die Meisterschaft aufrecht erhalten.

Anzeige

Bereits gestern sagte die DEL die anstehenden Playoffs aufgrund des Coronavirus ab und beendete die Saison vorzeitig ohne Meister. RB Leipzig zog dank eines 3:0-Erfolgs gegen die Tottenham Hotspur erstmals ins Viertelfinale der Champions League ein.

SPORT1 präsentiert jeden Morgen das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Dabei liefern wir Ihnen die wichtigsten News des Vortages, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollte.

Das ist passiert

- Gronkowski vor Kampf in WWE?

Rob Gronkowski soll vor einem Wrestling-Deal stehen. Das geht aus einem Bericht der Wrestling-Show WWE Backstage hervor. Demnach sei der ehemalige Star der New England Patriots "in intensiven Gesprächen" mit der Wrestling-Liga WWE. (Zum Bericht)

- Lakers-Pleite im Krimi gegen Nets

Das Duell mit dem Brooklyn Nets wurde für die Los Angeles Lakers zum wahren Krimi - und gleichzeitig zur Enttäuschung. Das aktuell beste Team im Westen der NBA musste sich gegen die Nets denkbar knapp mit 102:104 geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Mavs verlieren trotz Doncic-Gala

Die Dallas Mavericks mussten sich bei den San Antonio Spurs geschlagen geben. Luka Doncics nächste Gala-Vorstellung hat diesmal nicht ausgereicht - das Duell mit den Spurs ging 109:119 verloren. (Zum Bericht)

- ManCity gegen Arsenal abgesagt

Das für diesen Mittwochabend angesetzte Spiel in der englischen Premier League zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. (Zum Bericht)

- Herrlich übernimmt in Augsburg

Heiko Herrlich soll Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt. (Zum Bericht)

- Revierderby, Rheinderby und Länderspiel ohne Fans

Super-GAU für die Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04. Wegen des Coronavirus wurde das für Samstag angesetzte Revierderby zum Geisterspiel erklärt. Auch das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln am Mittwoch sowie das Länderspiel der DFB-Elf Ende des Monats gegen Italien finden ohne Zuschauer statt. (Zum Bericht)

- Saison für Mainz-Keeper beendet

Für Torhüter Robin Zentner vom FSV Mainz 05 ist die Saison vorzeitig beendet. Der Keeper erlitt beim 1:1 am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf einen Anriss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen sollen Aufschluss über die Art der Behandlung geben. (Zum Bericht)

- DEL sagt Playoffs komplett ab

Die Deutsche Eishockey Liga hat die anstehenden Playoffs aufgrund des Coronavirus abgesagt. Aufgrund des vorzeitigen Saisonendes wird es erstmals in der 26-jährigen Geschichte der DEL keinen Meister geben. Auch die zweite Liga DEL2 beendet die Saison vorzeitig, einen Absteiger in die drittklassige Oberliga wird es in diesem Jahr nicht geben. (Zum Bericht)

- Leyhe holt in RAW-Air-Wertung auf

Skispringer Stephan Leyhe hat mit einem neunten Rang in Lillehammer viel Boden in der Gesamtwertung der Raw-Air-Tour in Norwegen gut gemacht. Beim dritten Saisonsieg des Polen Kamil Stoch profitierte der nun schon Zweitplatzierte auch von einem Favoritensterben. So kamen die im Gesamtweltcup führenden Stefan Kraft und Karl Geiger nicht über die Ränge 17 und 19 hinaus. (Zum Bericht)

- Mbappé lässt Corona-Test machen

Kylian Mbappé hat sich nach Informationen der L'Equipe einem Coronavirus-Test unterzogen. Der Franzose ist seit Montag krank und konnte in den beiden vergangenen Tagen wegen Fiebers und Halsschmerzen nicht trainieren. Sollte der Test positiv ausfallen, müsste das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund abgesagt werden. (Zum Bericht)

- Leipzig erstmals im Viertelfinale der Champions League

RB Leipzig ist in der Champions League ins Viertelfinale gestürmt. Der Tabellendritte der Bundesliga setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit 3:0 (2:0) durch. Bereits das Hinspiel in London hatten die Sachsen mit 1:0 gewonnen. Kapitän Marcel Sabitzer erzielte einen Doppelpack (10./21.) (Zum Bericht)

- Ilicic schießt Atalanta mit Viererpack weiter

Atalanta Bergamo hat dank Josip Ilicic den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Nach einem Viererpack des Slowenen gewann der italienische Champions-League-Debütant um den deutschen Mittelfeldspieler Robin Gosens das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Valencia 4:3 und zog ins Viertelfinale ein. Bergamo hatte sich im Hinspiel 4:1 durchgesetzt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Gladbach empfängt Köln zum "Geisterderby"

Im ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Rheinderby. Eigentlich hätte das Spiel bereits vor einem Monat stattfinden sollen, damals wurde es allerdings aufgrund des Sturmtiefs Sabine verschoben.

- City will Titelchance am Leben halten

Manchester City will mit einem Sieg gegen den FC Arsenal (Premier League: Manchester City - FC Arsenal, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) die zumindest theoretische Chance auf den Premier-League-Titel am Leben halten. Aktuell beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool bei noch zehn ausstehenden Partien der Citizens bereits stolze 25 Punkte.

- BVB kämpft vor leeren Rängen uns Viertelfinale

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel vor heimischem Publikum will Borussia Dortmund nun im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (Champions League: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, ab 21 Uhr im LIVETICKER) den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt machen. Dabei muss der BVB allerdings auf seine Fans verzichten. Aufgrund des Coronavirus findet das Spiel vor leeren Rängen statt.

- Liverpool gegen Atlético mit Rücken zur Wand

Titelverteidiger FC Liverpool steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Nach der knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Atlético Madrid brauchen die Reds im Rückspiel (Champions League: FC Liverpool - Atlético Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER) an der heimischen Anfield Road zwingend einen Sieg.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren ab 18.30 Uhr im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- Fantalk

SPORT1 präsentiert den "Fantalk" sowohl dienstags als auch mittwochs live aus der "Champions Sportsbar" im München Marriott Hotel und berichtet unterhaltsam und topaktuell über Europas Königsklasse. Heute diskutiert Moderator Thomas Helmer ab 20 Uhr im TV mit seinen Gästen über die Partie des BVB bei Paris Saint-Germain sowie das Duell zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid.

Das Video-Schmankerl des Tages

Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin sorgen mit einem Video auf TikTok für einen viralen Hit. Bei der "Flip the Switch"-Challenge tauschen die Partner ihre Klamotten.