Gut eineinhalb Wochen nach der WM setzen die Biathleten ihre Podestjagd in Nove Mesto fort. Der Weltcup steigt jedoch unter ungewohnten Bedingungen.

Am fünften Spieltag der unibet Darts Premier League treffen u.a. Michael Smith und Michael van Gerwen aufeinander.

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Spiel in der BayArena wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.

Das ist passiert

- Fußball: Bayer und Frankfurt im Halbfinale

Bayer Leverkusen steht als drittes Team im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Westdeutschen bezwangen Union Berlin nach hartem Kampf und einem Rückstand mit 3:1 (0:1). (Zum Bericht) Eintracht Frankfurt folgte durch ein 2:0 gegen Werder Bremen. (Zum Bericht)

- Fußball: Medizinischer Notfall in Leverkusen

Die Zuschauer im Leverkusener Stadion haben nach der 17. Minute des Pokalspiels zwischen Bayer und Union Berlin die akustische Unterstützung eingestellt. Grund dafür war ein medizinischer Notfall. Dem Mann geht es aber wieder gut. (Zum Bericht)

- Fußball: Toprak wohl schwerer verletzt

Filip Kostic tritt Ömer Toprak beim Pokal-Viertelfinale zwischen Frankfurt und Bremen mit der Sohle auf die Wade. Der Bremer hat sich offenbar übel verletzt. (Zum Bericht)

- FA-Cup: City dank Agüero im Viertelfinale - Tottenham verliert

Sergio Agüero schießt Manchester City mit einem historischen Tor ins Viertelfinale des FA Cups. Die Tottenham Hotspur scheitern dagegen an Norwich City. (Zum Bericht)

- FA-Cup: Fan-Eklat - Spurs-Profi stürmt auf Tribüne

Tottenham-Profi Eric Dier legt sich nach dem FA-Cup-Spiel gegen Norwich City mit einem Fan an. Dieser beleidigt wohl die Familie des Engländers. (Zum Bericht)

- Coupe de France: PSG nach Sieg gegen Lyon im Finale

Paris Saint-Germain steht zum sechsten Mal in Folge im Finale des Coupe de France. Im Halbfinale hat das Team von Thomas Tuchel gegen Lyon nur wenig Mühe. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel und Flensburg siegen

Der THW Kiel (29:26 bei GWD Minden) und die SG Flensburg-Handewitt (30:23 gegen MT Melsungen) haben im Kampf um die deutsche Meisterschaft Pflichtsiege eingefahren. (Zum Bericht)

- Drastische Maßnahme in Italien

In Italien finden bis zum 3. April alle Sportveranstaltungen ohne Zuschauer statt. Die besorgniserrende Situation um das Coronavirus machen diese drastische Maßnahme nötig. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic bricht Mavs-Rekord gegen Zion

Im Duell zwischen Luka Doncic und Zion Williamson behält der Slowene die Oberhand und stellt einen neuen Franchise-Rekord für die Dallas Mavericks auf. (Zum Bericht)

- Basketball: ALBA verpasst Coup

ALBA Berlin hat eine Überraschung in der EuroLeague gegen den Favoriten FC Barcelona knapp verpasst. Der deutsche Pokalsieger brachte die bereits für die Playoffs qualifizierten Katalanen mit einer couragierten Leistung an den Rand einer Niederlage, musste sich am 27. Spieltag am Ende aber 80:84 (46:38) geschlagen geben. (Zum Bericht)

- NHL: Rieder hat Play-offs im Visier

Flügelstürmer Tobias Rieder hat mit den Calgary Flames die Play-offs in der NHL im Visier. Philipp Grubauer fehlt bei der Niederlage in Anaheim verletzt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon: Sprint der Damen in Nove Mesto

Die Biathleten haben sich zum Weltcup in Tschechien eingefunden. Alle Wettbewerbe dort finden wegen des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Am Donnerstag steht der Sprint der Damen auf dem Programm. (Biathlon: Sprint der Damen ab 17.35 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: Pokal-Spiele in England und Spanien

Manchester United muss im Achtelfinale des FA Cups bei Derby County ran (20.45 Uhr im LIVETICKER). In der Copa del Rey kommt es zum Rückspiel zwischen dem FC Granada und Athletic Bilbao (21 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel entschied Bilbao mit 1:0 für sich.

- Handball: Kellerduelle in der Bundesliga

Der 27. Spieltag der HBL startet mit zwei Partien aus der unteren Tabellenhälfte. Der TBV Lemgo empfängt Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen, der HC Erlangen muss gegen den Bergischen HC ran. (Handball-Bundesliga heute ab 19 Uhr im LIVETICKER)

