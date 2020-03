Das Coronavirus sorgt immer stärker für Verschiebungen und Absagen. SPORT1 gibt einen aktuellen Überblick zu aktuellen Entwicklungen in einzelnen Sportarten.

BASEBALL: Vom 24. Juli bis 9. August stehen in Tokio die Olympischen Spiele an. Jetzt wurde in Japan der Saisonstart der Baseball-Profiliga aufgrund der Epidemie verschoben, erst im April soll es losgehen. In Japan gibt es derzeit 511 bestätigte COVID-19-Erkrankungen, 17 Menschen sind an dem Virus gestorben.

BASKETBALL: Die Basketball Bundesliga beobachtet die Situation intensiv und steht mit Behörden und den weiteren deutschen Profiligen im Austausch. Maßnahmen wie Spiele ohne Zuschauer oder gar Absagen sind derzeit nicht in Sicht. In der EuroLeague kommt es immer wieder zu Spielen ohne Zuschauer.

EISKUNSTLAUF: Die Eiskunstlauf-WM in Montreal vom 18. bis 21. März soll nach aktuellem Stand ausgetragen werden.

FUSSBALL: "Geisterspiel" im Achtelfinale der Champions League - zum Duell zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch dürfen keine Zuschauer kommen, die Partie zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet dagegen in einem vollen Stadion statt. Am Dienstag soll entschieden werden, ob und wie das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch stattfinden kann. Auch ein Beschluss zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag steht bevor. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet jedenfalls mit Geisterspielen am kommenden Spieltag.

FORMEL 1/FORMEL E: Das zweite Saisonrennen in Bahrain am 22. März soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Auch hinter dem dritten WM-Lauf der Saison in Vietnam (5. April) steht ein Fragezeichen, die Einreisebestimmungen wurden für eine mögliche Austragung vorab schon einmal verschärft. Das für den 21. März in Sanya (China) geplante Formel-E-Rennen wurde erst einmal verschoben.

HANDBALL: Die Spiele der Handball-Bundesliga finden bis auf Weiteres mit Zuschauern statt. Die Klubs stehen in Kontakt zu den örtlichen Behörden. "Geisterspiele" sind bislang nicht angedacht.

HOCKEY: Die für den 21./22. März in Mönchengladbach geplanten Duell der deutschen Männer und Frauen gegen Australien wurden abgesagt. Die Australier haben ihre Reiseaktivitäten erst einmal eingestellt. Eine spätere Austragung der Partien scheint möglich.

LEICHTATHLETIK: Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat die für das kommende Wochenende in Nanjing (China) geplante Hallen-WM wegen der Epidemie abgesagt. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden. Die geplanten Marathon-Rennen in Seoul (22. März) und Rom (29. März) wurden abgesagt. Die für Ende März geplante Halbmarathon-WM in Gdingen (Polen) wurde in den Oktober verlegt, ebenso die Marathons in Paris und Barcelona.

SKI NORDISCH: Nach ersten Corona-Fällen in Slowenien ist noch offen, ob die Skiflug-WM in Planica (20. bis 22. März) wie geplant stattfindet. Vorbereitungen laufen normal weiter, in Absprache mit den Behörden soll es am Donnerstag neue Infos geben.

SKI ALPIN: Das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) ist abgesagt worden. Der alpine Zirkus endet damit bereits in der kommenden Woche mit den Rennen der Frauen in Are (Riesenslalom, Slalom, Parallelslalom) und der Männer in Kranjska Gora/Slowenien (Riesenslalom, Slalom).

TENNIS: Die Absage des Masters-Turniers in Indian Wells sorgte für die erste größere Auswirkung des Virus auf das Tennis. Im Coachella Valley, in dem das Turnier stattfindet, hatte es einen Corona-Fall gegeben. Dass nun auch weitere Events wie die anstehenden Miami Open (ab 23. März) gefährdet sind, deutet sich bisher nicht an.

TURNEN: Der DTB-Pokal in Stuttgart vom 20. bis 22. März steht auf der Kippe. Eine Entscheidung fällt möglicherweise am Dienstag. Da das Weltcup-Turnier auch Teil der Olympia-Quali ist, wird eine Verschiebung praktisch nicht möglich sein. Es ist die wichtigste DTB-Veranstaltung 2020 in Deutschland.

VOLLEYBALL: Die Klubs der ersten und zweiten Volleyball-Bundesliga (VBL) befinden sich in enger Abstimmung mit den zuständigen lokalen Behörden, Maßnahmen wie Geisterspiele oder Absagen sind derzeit aber nicht geplant. Das gab die Liga am Montag bekannt.