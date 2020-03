Das Coronavirus hält die Welt des Sports weiter in Atem (SPORT1-Sondersendung: Alle Informationen zur Coronakrise, ab 10.30 Uhr im LIVESTREAM und in der SPORT1-App).

Beinahe stündlich gibt es inzwischen Spielabsagen oder sogar Abbrüche ganzer Spielzeiten. Erst vor wenigen Stunden verkündete etwa die Formel 1, dass der für dieses Wochenende geplante Saisonstart in Melbourne dem Virus zum Opfer fällt und verschoben wird.

Nachdem in den letzten Tagen in Deutschland bereits die Saisons in der DEL und Volleyball-Bundesliga vorzeitig beendet wurde und die Handball-Bundesliga und BBL ihre Spielzeiten unterbrochen haben, sollen aktuell auch DFL und Vereine über eine Aussetzung der anstehenden Spieltage in der Bundesliga beraten.

