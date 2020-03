2. März

+++ 11.46 Uhr: UEFA berät wegen EM +++

Das Coronavirus beschäftigt am Montag auch das Exekutivkomitee der UEFA. Wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr, soll mit Blick auf die im Sommer in ganz Europa stattfindende EM zunächst jedoch nur ein Informationsaustausch stattfinden.

Konkrete Maßnahmen oder etwaige Ausfallszenarien werden bei der turnusmäßigen Sitzung in Amsterdam hingegen noch kein Thema sein.

Die EM 2020 soll vom 12. Juni bis 12. Juli in Stadien in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden, unter anderem in der Münchner Allianz Arena.

+++ 11.40 Uhr: Biathlon-Weltcup ohne Fans +++

Schock für den Biathlon-Zirkus: Der traditionell stimmungsvolle Weltcup in Nove Mesto findet ohne Fans statt. Rund 100.000 Zuschauer schauen in die Röhre. (Zum Bericht)

+++ 11.02 Uhr: Ferrari denkt an Australien-Absage +++

Wegen des grassierenden Coronavirus denkt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto an einen Rückzug vom Australien-GP. Die Scuderia könnte nicht das einzige Team sein. (Zum Bericht)

+++ 7.14 Uhr: Erneut MotoGP-Rennen verschoben +++

Einen Tag nach der Absage des Saisonauftakts der MotoGP in Katar ist der Große Preis von Thailand wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Allein sechs der 22 Stammfahrer kommen aus Italien, das Land ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen. (Zum Bericht)

1. März

+++ 18.25 Uhr: Wird BVB-Duell mit PSG abgesagt? +++

Das Coronavirus nimmt immer mehr Einfluss auf den Sport. Nun könnte auch Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel bei PSG davon betroffen sein. (Zum Bericht)

29. Februar

+++ 12.50 Uhr: Juve gegen Inter abgesagt +++

In der Serie A sind am Samstagmittag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus gleich fünf Begegnungen des Wochenendes abgesagt worden. Zu den gestrichenen Begegnungen gehört auch das Topspiel zwischen Meister Juventus und Inter Mailand. Auch das Finale der Coppa Italia ist betroffen. (Zum Bericht)

28. Februar

+++ 17.11 Uhr: Autogramm-Verbot bei Bayern +++

Das Coronavirus beschäftigt auch den FC Bayern. Trainer Hansi Flick will bei seinen Stars kein Risiko in Bezug auf das Coronavirus eingehen. Der Klub betont, mit allen wichtigen Behörden im Austausch zu stehen. Im Zuge des sich ausbreitenden Coronavirus steht auch die China-Reise der Münchner im Sommer auf dem Prüfstand. (Zum Bericht)

+++ 11.37 Uhr: Juves U23 ausgeschlossen +++

Juventus reagiert im Kampf gegen das Coronavirus. Zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung schließt Juve vorerst seine U23-Spieler vom Training aus. (Zum Bericht)

27. Februar

+++ 18.17 Uhr: Coronavirus-Fall in Italiens Serie C +++

In Italien infiziert sich ein Drittliga-Fußballer mit dem Coronavirus. Der 22-Jährige befindet sich bereits in Quarantäne. Sein Zustand sei zufriedenstellend. (Zum Bericht)