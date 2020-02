In der Bundesliga bekommt es der 1. FC Köln am Sonntagnachmittag mit dem SC Freiburg zu tun. Im Abendspiel empfängt Paderborn den VfL Wolfsburg.

Auch in der Premier League wird es spannend. Jose Mourinho empfängt mit Tottenham den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp.

Bereits in der Nacht konnte sich Stephan Leyhe beim Skispringen im japanischen Sapporo einen Platz auf dem Podest sichern.

Das ist passiert

- Erster Lakers-Sieg nach Bryants Tod

Die Los Angeles Lakers feiern in Sacramento den ersten Sieg nach Kobe Bryants Tod. LeBron James glänzt gegen die Kings einmal mehr als Anführer seines Teams. (Zum Bericht)

- Leyhe springt in Sapporo auf Platz 2

Beim zweiten Springen in Sapporo sichert sich Stephan Leyhe mit einem Traumsprung einen Podestplatz. Karl Geiger verliert im Kampf ums Gelbe Trikot an Boden. (Zum Bericht)

- Jackson stellt Rekord von Brady ein

Ravens-Quarterback Lamar Jackson wird bei den NFL-Awards zum MVP gekürt und stellt dabei einen Rekord von Tom Brady ein. Auch die 49ers haben Grund zur Freude. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Leipzig rettet Punkt im Topspiel

Dieses Topspiel hatte es in sich. In Überzahl gelingt RB noch ein 2:2, nachdem die Gladbacher zuvor 2:0 in Führung lagen. Trotzdem zieht Bayern vorbei und übernimmt die Tabellenführung (Zum Bericht).

- Ligue 1 Schon wieder Wechsel-Zoff zwischen Tuchel und Mbappé

Kylian Mbappé wird im Spiel von Paris Saint-Germain gegen den HSC Montpellier vorzeitig ausgewechselt. Das passt ihm gar nicht, er gerät mit Thomas Tuchel aneinander. (Zum Bericht)

- Kiel triumphiert im Topspiel

Der THW Kiel hat sich in der Handball-Bundesliga mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet. Im ersten Spiel nach der fast fünfwöchigen EM-Pause feierte der Tabellenführer beim ärgsten Verfolger TSV Hannover-Burgdorf ein nie gefährdetes und in der Höhe verdientes 32:25 (18:13). (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga Nürnberg gegen Sandhausen

Drei Spiele in der 2. Bundesliga stehen am Sonntag auf dem Programm. Der 1. FC Nürnberg empfängt den SV Sandhausen. (2. Bundesliga, 20. Spieltag: 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Der 1. FC Heidenheim muss gegen Dynamo Dresden antreten. (2. Bundesliga, 20. Spieltag: 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem kommt es zum Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Osnabrück. (2. Bundesliga, 20. Spieltag: SV Darmstadt - VfL Osnabrück ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: Köln empfängt Freiburg

Nach der Klatsche gegen den BVB will der 1. FC Köln zurück in die Erfolgsspur. Doch der Gegner ist unbequem, es kommt der SC Freiburg an den Rhein. (Bundesliga, 20. Spieltag: 1. FC Köln - SC Freiburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: Paderborn gegen Wolfsburg

Der SC Paderborn braucht im Abstiegskampf der Bundesliga jeden Punkt. Die Ostwestfalen sind nach dem Remis von Düsseldorf Tabellenletzter, gegen den VfL Wolfsburg will das Team von Steffen Baumgart die Rote Laterne wieder abgeben. (Bundesliga, 20. Spieltag: SC Paderbron - VfL Wolfsburg ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Mourinho gegen Klopp

Zu einem Knaller-Duell kommt es in der Premier League: Die Tottenham Hotspur von José Mourinho empfangen den FC Liverpool und Jürgen Klopp (Premier League, 25. Spieltag: Tottenham Hotspur - Manchester City ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Serie A: Juventus will gegen Florenz punkten

Am 22. Spieltag empfängt Tabellenführer Juventus Turin den AC Florenz. Juve kann mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen (Serie A, 22. Spieltag: Juventus Turin - AC Florenz ab 12:30 Uhr im LIVETICKER).

- HBL: Der nächste Liga-Kracher

Nach dem Topspiel am Samstag, steht auch Sonntag ein echter Liga-Kracher an. Der Tabellendritte Flensburg empfängt den Vierten aus Magdeburg (HBL, 21. Spieltag: Flensburg - Magdeburg ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Super Bowl in Miami

In Miami steigt in der Nacht zu Montag der Super Bowl. Dabei kämpfen die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um die Vince-Lombardi-Trophy (NFL: Super Bowl zwischen Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers am 3. Februar ab 0.30 Uhr LIVE).

Das Video-Schmankerl des Tages

PSG gewinnt souverän gegen Montpellier, aber die Stimmung von Kylian Mbappé ist trotzdem nicht besonders gut. Der Grund ist sein Trainer Thomas Tuchel.