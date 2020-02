Fallon Sherrock sorgt auch bei der Premier League für Aufsehen und Furore. Cristiano Ronaldo rettet Juventus Turin in der Coppa Italia. Die SG Flensburg-Handewitt zieht mit dem THW Kiel gleich. Am Abend empfängt Borussia Dortmund die Eintracht aus Frankfurt.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Sherrock sorgt für nächsten Kracher

Fallon Sherrock hat Donnerstagabend einmal mehr Darts-Geschichte geschrieben: Als erste Frau bestritt sie ein Match in der unibet Premier League Darts - und was für eines! (Zum Bericht)

- Doppelte Overtime! Celtics schocken Clippers im Thriller

Die Boston Celtics und die Los Angeles Clippers liefern sich einen epischen Fight. Erst nach wei Verlängerungen fällt die Entscheidung. Tatum übertumpft Leonard, Hayward glänzt. (Zum Bericht)

- Neuer Rekord für Phänomen Zion - aber Schröder siegt

Dennis Schröder leistet als Bank-Leader einen großen Anteil zum Sieg der Thunder gegen die Pelicans - obwohl Phänomen Zion Williamson einen persönlichen Rekord aufstellt. (Zum Bericht)

- Flensburg zieht mit Kiel gleich

Meister SG Flensburg-Handewitt hat gegen das abgeschlagene Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen den fünften Erfolg in Serie gefeiert. Mit dem ungefährdeten 29:27 (16:13) gegen den Aufsteiger zog Flensburg an der Tabellenspitze nach Punkten mit Kiel gleich, allerdings hat der Rekordmeister ein Spiel weniger ausgetragen. (Zum Bericht)

- Adler siegen bei Goc-Comeback

Titelverteidiger Adler Mannheim hat den Abstand zur Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder verkürzt. (Zum Bericht)

- Ronaldo kontert Rebic-Treffer

Dank Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin Kurs auf das italienische Pokalfinale genommen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB - Eintracht

Woran es bei Borussia Dortmund hakt, wird schon bei einem kurzen Blick auf die Tabelle deutlich. 32 Gegentore hat der BVB in 21 Spielen kassiert, das sind neun mehr als der FC Bayern und nur fünf weniger als Abstiegskandidat Hertha BSC.

"Wir haben zu viele Tore bekommen. Das wissen wir. Wir müssen daran arbeiten. Die einzige Lösung, die ich sehe: arbeiten, arbeiten, arbeiten", sagte Trainer Lucien Favre zur Problematik vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Fr. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Heidenheim - Nürnberg, St. Pauli - Dresden

Zum Auftakt des 22. Spieltages steigt in der 2. Bundesliga ein ganz heißes Duell.

Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden gehören zu den beliebtesten Vereinen und rufen immer auch sehr starke Emotionen hervor. Das Aufeinandertreffen in Hamburg ist heuer aber noch brisanter, denn beide Traditionsklubs kämpfen aktuell um das nackte Überleben. (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Dynamo Dresden ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Im zweiten Spiel geht es für den 1. FC Heidenheim darum, sich oben zu halten. (2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: WM in Antholz

Im ersten Einzelrennen der Biathlon-WM hat Deutschland gleich seine vielleicht größte Hoffnung am Start.

Im Sprint der Frauen in Antholz gehört Denise Herrmann zu den ganz heißen Gold-Kandidatinnen - daran ändert auch ihre Strafrunde in der Mixed-Staffel nichts. Bei drei von fünf Sprints in diesem Winter lief sie unter die Top sechs, beim Heimspiel in Oberhof musste sie sich im Januar nur Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen geschlagen geben. (Biathlon-WM in Antholz: Sprint der Frauen ab 14.45 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Weltcup in Saalbach

Beim Weltcup in Saalbach müssen die Herren beim Super G auf die Piste. (Ski Alpin: Super G der Herren ab 11.00 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Platzt der Haie-Knoten? +++

Der Kampf um die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) geht in die entscheidende Phase.

Die Düsseldorfer EG liegt nach zuletzt vier Siegen in Folge auf Rang sechs, dieser würde am Saisonende die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bedeuten. Direkt dahinter liegt der ERC Ingolstadt. Die Oberbayern empfangen un die DEG von Cheftrainer Harold Kreis am 44. Spieltag.

Dieses und fünf weitere Spiele ab 19.30 Uhr im LIVETICKER.

Das müssen Sie sehen

- SPORT1 News live

Die "SPORT1 News" präsentieren um 18.30 Uhr, 21.30 Uhr und 23.30 Uhr im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag um 22.30 Uhr im TV auf SPORT1 die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Heute steht der 21. Spieltag auf dem Programm.

Video-Schmankerl

Thomas Dreßen hat für das nächste Highlight gesorgt und die Weltcup-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Er raste trotz eines Beinahe-Sturzes in 1:32,96 Minuten zum Sieg.