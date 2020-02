In der NBA sorgt eine krasse Fehlentscheidung für Aufregung. Roger Federer und Rafael Nadal brechen in Südafrika einen Weltrekord.

In der 2. Bundesliga muss sich Dynamo Dresden Darmstadt 98 geschlagen geben - auch wegen einer fragwürdigen Videobeweis-Entscheidung.

Am Samstag steht viel Live-Sport auf dem Programm. In der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen die Borussia aus Dortmund. Im Skispringen will sich Karl Geiger die Führung im Gesamtweltcup zurückholen.

Das ist passiert

- Neuer Berater spricht über Comans Pläne

Kingsley Coman kehrt gegen RB Leipzig in den Bayern-Kader zurück. Sein neuer Berater Aidy Ward spricht bei SPORT1 erstmals über die Zukunftspläne des Franzosen. (Zum Bericht)

- Weltrekord durch Federer und Nadal

Roger Federer schreibt weiter Geschichte - in diesem Fall zusammen mit seinem Rivalen und Freund Rafael Nadal bei einem Match in Südafrika. Für Federer ist es ein ganz besonderer Auftritt. (Zum Bericht)

- Blazers toben nach Fehlentscheidung

Eine Fehlentscheidung entscheidet die Partie Portland gegen Utah. Die Blazers um Superstar Damian Lillard reagieren sauer - sogar Luka Doncic schaltet sich ein. (Zum Bericht)

- Erste Erkenntnisse zu Bryant-Absturz

Die Ermittlungen der Ursache des Hubschrauberabsturzes, bei dem Kobe Bryant verstarb, sind in vollem Gange. Anzeichen für ein Motorversagen gibt es bisher keine. (Zum Bericht)

- Fed-Cup-Team auf Siegkurs

Auch ohne Kerber und Görges auf Siegkurs: Das ersatzgeschwächte deutsche Fed-Cup-Team um den neuen Teamkapitän Rainer Schüttler liegt in der Qualifikation für das Finalturnier der besten zwölf Teams gegen Gastgeber Brasilien nach dem ersten Tag komfortabel mit 2:0 vorn. (Zum Bericht)

- VAR zerstört Dresdens Hoffnungen

Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf nach zwei Partien ohne Niederlage wieder eine Pleite kassiert und damit einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Der Rückstand des Tabellenletzten auf Relegationsrang 16 beträgt nach wie vor drei Punkte. (Zum Bericht)

- Bayern kassiert nächste Pleite

17. Niederlage im 24. Spiel: Der FC Bayern musste in der EuroLeague die nächste Pleite verkraften. (Zum Bericht)

- Chandler besser als Messi und Mbappé

Diese Serie ist fast schon unheimlich: Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt steht nach seinem Doppelpack beim 5:0-Sieg gegen den FC Augsburg in der Rückrunde bereits bei vier Toren und befindet sich damit mittendrin in einem elitären Kreis. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga mit Schalke, Werder und Co.

Am Bundesliga-Nachmittag des 21. Spieltags erwarten den Zuschauer fünf spannende Duelle. Diese lauten: VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen gegen Union Berlin, Hertha BSC gegen Mainz 05, SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim sowie Schalke 04 gegen den SC Paderborn. (Bundesliga: 21. Spieltag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: Leverkusen gegen BVB

Borussia Dortmund befindet sich aktuell zwischen Pokal-Frust und Bundesliga-Lust. Nach drei Siegen zum Rückrundenstart befindet sich der BVB wieder mitten im Kampf um die Meisterschaft, im DFB-Pokal erfolgte dagegen unter der Woche mit dem Aus gegen Kriesenklub Werder Bremen der große Dämpfer.

Doch nur vier Tage danach heißt es für die Schwarz-Gelben nun Mund abputzen und weitermachen, denn im Top-Spiel des 21. Spieltags wartet mit Bayer Leverkusen (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga mit Stuttgart und HSV

Der VfB Stuttgart und der Hamburger SV sind am 21. Spieltag vor heimischer Kulisse im Einsatz. Beide sind Verfolger von Arminia Bielefeld. Im dritten Spiel muss der 1. FC Nürnberg auswärts ran. (2. Bundesliga: 21. Spieltag ab 13 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga mit Kaiserslautern, Unterhaching, 1860 München

Am 23. Spieltag sind Traditionsklubs wie der 1. FC Kaiserslautern oder 1860 München gefordert. Die SpVgg Unterhaching kann mit einem Sieg vorübergehend auf Rang zwei springen. (3. Liga: 23. Spieltag ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: Atlético - Granada

Atletico Madrid empfängt den FC Granada im Kampf um die europäischen Plätze. (La Liga: Atlético Madrid - FC Granada, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Serie A: Verona - Juve

Um Rang eins zu festigen, strebt Juventus Turin bei Hellas Verona einen Sieg an. (Serie A: Hellas Verona - Juventus Turin, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Weltcup in Chamonix

Die Herren fahren im französischen Charmonix den Hang hinab. (Ski Alpin: Weltcup in Charmonix ab 10 Uhr im LIVETICKER)

- Ski Alpin: Weltcup in Garmisch-Partenkirchen

Die Damen fahren in Garmisch-Partenkirchen. (Ski Alpin: Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ab 11.30 Uhr im LIVETICKER)

- Skispringen: Weltcup in Wellingen

Nachdem Karl Geiger die Führung in der Gesamtwertung beim letzten Weltcup im japanischen Sapporo an Stefan Kraft verloren hat, will er sich diese nun zurückholen.

Die nächste Chance dafür bietet sich dem 26-Jährigen dabei bereits an diesem Wochenende beim Heim-Weltcup im nordhessischen Willingen (Skispringen: Einzel in Willingen, ab 16 Uhr im LIVETICKER), wo er bereits im Vorjahr triumphieren konnte.

- Fed Cup: Deutschland gegen Brasilien

Das deutsche Fed-Cup-Team ist auch am Samstag ohne Angelique Kerber und Julia Görges im Duell mit Brasilien gefordert. Laura Siegemund und Tatjana Maria fuhren bereits Siege ein.

Nun warten zwei weitere Einzel und ein Doppel. (Fed Cup: Deutschland - Brasilien, ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- eSports Live - EA Sports FIFA Global Series - FIFA eClub World Cup 2020, Tag 2

Im Rahmen der FIFA 20 Global Series steht heute der FIFA eClub World Cup in Mailand auf dem Programm, für den sich insgesamt 24 Mannschaften aus 15 Ländern qualifiziert haben. Neben bekannten eSports-Teams wie FNATIC und NEO sind mit Borussia Mönchengladbach, Manchester City, dem FC Basel, Austria Wien, AS Rom und Olympique Lyon auch sechs Fußballklubs mit dabei.

Die Borussia setzt auf das deutsche Duo Richard "BMG_Gaucho10" Hormes und Yannick "BMG_Jeffryy" Reiners, außerdem starten mit Florian "FCB CodyDerFinisher" Müller vom FC Basel und David "Neubi" Neubauer von Austria Wien zwei weitere deutsche FIFA-Profis.

Beim FIFA eClub World Cup geht es neben wichtigen Ranglisten-Punkten um ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. eSPORTS1 zeigt Tag 2 - ab 16.45 Uhr im TV und Livestream.

Thomas Müller ist bekannt für seine Liebe zu den Tieren. Jetzt hat er ein Video veröffentlicht, in dem er auf seinem Bauernhof Hühner imitiert.