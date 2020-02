Dank Quarterback Patrick Mahomes drehen die Kansas City Chiefs das Spiel im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers.

Der Hamburger SV gastiert am Abend beim kriselnden VfL Bochum. Mit einem Sieg können die Hanseaten am VfB Stuttgart vorbeiziehen.

Das ist passiert

- Super Bowl: Mahomes führt Chiefs zum Titel

Was für ein Comeback! Die Chiefs liegen gegen die 49ers schon mit zehn Punkten zurück. Doch dann zeigt Patrick Mahomes seine Klasse. Für seinen Coach ist es die Krönung. (Zum Bericht)

- Trump blamiert sich bei Gratulation

Die Kansas City Chiefs sind die Gewinner des Super Bowls. Unter den Gratulanten ist auch US-Präsident Trump. Dieser leistet sich dabei aber einen peinlichen Fauxpas. (Zum Bericht)

- Fati mit neuem Rekord bei Barca-Sieg

Der FC Barcelona gewinnt im heimischen Camp Nou gegen UD Levante. Doppeltorschütze Ansu Fati benötigte weniger als zwei Minuten, um die Halbzeitführung herzustellen. Mit seinen 17 Jahren und 94 Tagen ist er der jüngste Spieler, der einen Doppelpack in La Liga erzielen konnte. (Zum Bericht)

- Córdoba schickt Köln in den Karneval

Der 1. FC Köln bleibt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga das Team der Stunde. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gewann am 20. Spieltag auch gegen den SC Freiburg mit 4:0 (1:0) und feierte den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. (Zum Bericht)

- Moukoko schießt BVB mit Doppelpack zum Sieg

Youssoufa Moukoko ist einfach nicht zu stoppen. Am 15. Spieltag der U19-Bundesliga hat das Ausnahmetalent Borussia Dortmund mit einem Doppelpack zum 2:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln geschossen. (Zum Bericht)

- Ginczek schießt Wolfsburg zum Sieg

Der VfL Wolfsburg hat seinen Negativlauf mit einem Arbeitssieg beendet und Bundesliga-Underdog SC Paderborn wieder ans Tabellenende geschossen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gewann beim Aufsteiger mit 4:2 (2:1). (Zum Bericht)

- Manchester City unterliegt Spurs

Manchester City unterliegt Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:0). Steven Bergwijn (63.) und Heung-Min Son (72.) entschieden das Spitzenspiel in England. Der FC Liverpool kann sich freuen, denn so thronen die Reds und Jürgen Klopp nun 22 Punkte vor Manchester City und Pep Guardiola. (Zum Bericht)

- Gnabry mit Ansage: "Wir sind wieder da"

Die Rückrunde startete für den FC Bayern nach Maß, drei Siege in drei Spielen. Kein Wunder also, dass die Bayern Stimmung in der Mannschaft derzeit sehr gut ist. "Nachdem wir wieder aufgeholt haben und jetzt auch wieder vor Leipzig sind, gibt uns das auf jeden Fall viel Selbstbewusstsein und Motivation. Wir wissen, wir sind wieder da", sagte Serge Gnabry. (Zum Bericht)

- Alcácer knipst bei Villarreal-Debüt

Paco Alcácer hat nach seinem Abschied von Borussia Dortmund sein Debüt beim FC Villarreal gefeiert - und prompt getroffen. Der spanische Angreifer erzielte beim 3:1 (1:0) seines neuen Klubs gegen CA Osasuna in der Primera Division den Treffer zur 1:0-Führung. (Zum Bericht)

- Maldini-Sohn debütiert für Mailand

Die Serie A hat wieder einen Maldini: Daniel Maldini, 18-jähriger Sohn der AC-Mailand-Ikone Paolo Maldini und Enkelsohn des verstorbenen italienischen Nationaltrainers Cesare Maldini hat am Sonntag sein Debüt in Italiens höchster Fußball-Liga gefeiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Hamburg zu Gast in Bochum

Der Hamburger SV braucht im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga jeden Punkt. Die Männer von Trainer Dieter Hecking können bei einem Sieg beim VfL Bochum auf Rang zwei springen. (Bundesliga, 20. Spieltag: VfL Bochum - Hamburger SV ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Großaspach gegen Würzburg gefordert

Abstiegskampf in der 3. Liga, der 19. empfängt den 15. Sowohl für die SG Sonnenhof Großaspach als auch für die Würzburger Kickers ist das Duell gegen den direkten Konkurrenten von enormer Bedeutung. (3. Liga, 23. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach - FC Würzburger Kicker ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Serie A: Genua empfängt Neapel

In der Serie A empfängt Sampdoria Genua den SSC Neapel. Die Gäste wollen mit einem Sieg wieder an die Europapokalplätze heranrücken. (Serie A, 22. Spieltag: Sampdoria Genua - SSC Neapel, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Super Bowl im Video: Das Mega-Comeback der Chiefs

Gegen die San Francisco 49ers liegen die Kansas City Chiefs zunächst zurück. Doch dann dreht Quarterback-Superstar Patrick Mahomes auf.