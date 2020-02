Vanessa Hinz feiert einen großartigen Erfolg bei der Biathlon-WM. Die Deutsche gewinnt im Einzelrennen die Silbermedaille. RB Leipzig verlängert mit einem Leistungsträger.

In der Champions League stehen die ersten Achtelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Borussia Dortmund empfängt Paris Saint-Germain. Der FC Liverpool muss bei Atlético Madrid ran. In der DEL steigt ein Spitzenspiel.

Das ist passiert

- Fußball: Laimer verlängert in Leipzig

RB Leipzig setzt langfristig auf Mittelfeldspieler Konrad Laimer. Der Herbstmeister verlängerte den Vertrag mit dem 22-jährigen Österreicher vorzeitig bis Sommer 2023. (Zum Bericht)

- Fußball: Spurs gegen Leipzig ohne Son

Stürmer Heung-Min Son wird Tottenham Hotspur im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig fehlen. Wie der Klub am Tag vor dem Hinspiel am Mittwoch mitteilte, hat der Torjäger im Ligaspiel bei Aston Villa (3:2) am Sonntag eine Fraktur im rechten Arm erlitten. (Zum Bericht)

- Fußball: Termin für Bekanntgabe des deutschen EM-Kaders steht

Die EM im Juni wirft ihre Schatten voraus. Beim Medien-Talk im Fußballmuseum in Dortmund verrieten DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Stefan Kuntz, dass Bundestrainer Joachim Löw seinen endgültigen 23er-Kader am 2. Juni benennen wird. (Zum Bericht)

- Fußball: Frahn meldet sich zu Wort

Der in den Nazi-Skandal um den Chemnitzer FC verwickelten Daniel Frahn hat sich in den Medien zu Wort gemeldet und versucht, sein viel diskutiertes Verhalten zu erklären. Dabei hat er Fehler eingeräumt. (Zum Bericht)

- Biathlon: Hinz gelingt Silber-Coup

Vanessa Hinz hat bei der Biathlon-WM einen großen Erfolg gefeiert und im Einzelrennen die Silbermedaille gewonnen. Nur eine Italienerin war schneller. (Zum Bericht)

- Biathlon: Björndalen hat Glück gehabt

Um ein Haar wäre Ole Einar Björndalen wegen des Coronavirus in China festgehangen und hätte das chinesische Team nicht bei der Biathlon-WM in Antholz betreuen können. (Zum Bericht)

- Biathlon: Ex-Weltmeister fehlt bei EM

Die Biathlon-Europameisterschaft 2020 wird ohne den ehemaligen Weltmeister Simon Schempp stattfinden. Maren Hammerschmidt und Erik Lesser zählen zum Aufgebot des DSV. (Zum Bericht)

- Basketball: MBC holt Ex-Trainer zurück

Das Bundesliga-Schlusslicht SYNTAINICS MBC aus Weißenfels holt Silvano Poropat als Trainer zurück, der die Nachfolge von Björn Harmsen antritt. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vietnam-Premiere findet statt

Im Gegensatz um Großen Preis von China findet das Formel-1-Debüt in Vietnam ungeachtet der Coronavirus-Epidemie wie geplant statt. Ferrari-Star Sebastian Vettel und Co. werden am 5. April in Hanoi um WM-Punkte kämpfen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DEL: München muss im Top-Duell nach Mannheim

EHC Red Bull München misst sich am 46. Spieltag mit Adler Mannheim. Vizemeister München hat vor dem Gipfeltreffen acht Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger (DEL: Adler Mannheim - EHC Red Bull München ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Die Eisbären Berlin treffen auf die Iserlohn Roosters (DEL: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). In den weiteren Spielen empfängt die Düsseldorfer EG die Straubing Tigers (DEL: Düsseldorfer EG - Straubing Tigers ab 19.30 Uhr im LIVETICKER), die Augsburger Panther müssen bei den Thomas Sabo Ice Tigers ran. (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers - Augsburger Panther ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- BVB trifft auf PSG und Ex-Coach Tuchel

Die überzeugende Leistung gegen Frankfurt macht Borussia Dortmund Mut für höhere Aufgaben. Reicht es in der Champions League für Paris St. Germain mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel? (Champions League: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Giganten-Duell zwischen Atlético und Reds

Am Dienstag ist auch Titelverteidiger FC Liverpool gefordert. Die Truppe von Jürgen Klopp muss bei Atlético Madrid ran (Champions League: Atlético Madrid - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der FC Bayern fegt in der 3. Liga den Halleschen FC vom Platz. Neben dem zweifachen Torschützen Kwasi Okyere Wriedt glänzen auch Joshua Zirkzee und Fiete Arp.