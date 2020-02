Großer DFB-Pokal-Tag auf SPORT1: Das Achtelfinale wird eröffnet mit dem Kracher Eintracht Frankfurt - RB Leipzig, SPORT1 ist LIVE dabei.

Am Abend wollen dann auch Borussia Dortmund und Schalke 04 den nächsten Schritt Richtung Finale in Berlin machen.

Am Montagabend feierte der HSV einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf, der SSC Neapel jubelt wegen einem Deutschen.

Das ist passiert

- NBA: Porzingis führt Mavs zum Sieg

Die Dallas Mavericks bezwingen die Indiana Pacers in der NBA, in Abwesenheit von Luka Doncic glänzt Kristaps Porzingis. Dennoch ist der Lette nicht ganz zufrieden. (Zum Bericht)

- Klopp schwärmt von BVB-Transfers

Jürgen Klopp lobt Borussia Dortmund für die Winter-Transfers Erling Haaland und Emre Can. Vor allem von seinem Ex-Spieler Can ist er begeistert. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV rückt Bielefeld auf die Pelle

Der Hamburger SV siegt beim VfL Bochum und holt sich Platz zwei in der 2. Bundesliga zurück. Der eingewechselte Pohjanpalo bringt das Hecking-Team auf die Siegerstraße. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Würzburg überrollt Großaspach

Die Würzburger Kickers feiern einen Kantersieg im Abstiegskampf der 3. Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Die Krise der Gäste verschärft sich weiter. (Zum Bericht)

- Ligue 1: Das sagt Tuchel zum Zoff mit Mbappé

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain ist sauer über seine Auswechslung. Sein Trainer Thomas Tuchel äußert sich nun zum Zoff um den französischen Superstar. (Zum Bericht)

- Serie A: Ex-Leipziger Demme rettet Neapel

Diego Demme erzielt für den SSC Neapel im Spiel gegen Sampdoria Genua den entscheidenden Treffer. Der ehemalige Leipziger trifft zehn Minuten vor dem Ende zum 3:2. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: Die Achtelfinals stehen an

In der Frühschicht muss unter anderem Fortuna Düsseldorf auf dem Betzenberg antreten. In Spiel zwei nach Friedhelm Funkel sind die Düsseldorfer zu Gast beim ambitionierten Drittligist 1. FC Kaiserslautern. (DFB-Pokal, Achtelfinale: 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Den Abschluss machen zwei Kracher-Partien. Der FC Schalke 04 empfängt Hertha BSC, David Wagner trifft auf Jürgen Klinsmann. (DFB-Pokal, Achtelfinale: FC Schalke 04 - Hertha BSC ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Parallel steigt die Revanche aus dem Vorjahr. Damals kickte Werder Bremen den BVB aus dem Wettbewerb. Diesmal will sich der BVB durchsetzen. (DFB-Pokal, Achtelfinale: Werder Bremen - Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Ligue 1: PSG bei Nantes gefordert

In der Ligue 1 muss Paris Saint-Germain beim FC Nantes antreten. Am vergangenen Wochenende gab es Ärger bei der Auswechslung von Kylian Mbappé. In Nantes soll der Fokus wieder auf dem Sportlichen liegen. (Ligue 1, 23. Spieltag: FC Nantes - Paris Saint-Germain ab 21.05 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball Euroleague

In der Basketball-Euroleague sind gleich zwei deutsche Teams gefordert. ALBA Berling muss bei Armani Exchange Milano antreten. (Basketball, Euroleague: Armani Exchange Milano - ALBA Berlin, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Parallel ist auch der FC Bayern München gefordert. Die Münchner sind zu Gast in Lyon. (Basketball, Euroleague: ASVEL Lyon-Villeurbanne - FC Bayern Basketball, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball LIVE - DFB-Pokal auf SPORT1

Großer DFB-Pokalabend auf SPORT1 mit dem Kracher-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Los geht es ab 17.30 Uhr LIVE im TV und STREAM mit dem Countdown. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Fußball LIVE - DFB-Pokal Highlights

Nach dem Pokal ist vor dem Pokal. Nach dem Livespiel präsentiert SPORT1 die Highlights und alle Stimmen des Achtelfinalkrachers Frankfurt gegen Leipzig. SPORT1 übertragt ab 20.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Irrstes Tor der Karriere! Immobile trifft nach verrücktem Dribbling

Ciro Immobile schnürt gegen SPAL einen Doppelpack. Vor seinem zweiten Treffer ist die Chance eigentlich schon vorbei - aber er zaubert den Ball doch noch ins Tor.