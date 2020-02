Borussia Mönchengladbach lässt im Abendspiel Fortuna Düsseldorf keine Chance. Jürgen Klopps FC Liverpool bleibt in der Premier League auch im 26. Saisonspiel ungeschlagen.

Der FC Bayern will am Nachmittag mit einem Sieg beim 1. FC Köln an die Tabellenspitze zurückkehren. Der FC Schalke 04 ist beim FSV Mainz 05 gefordert. Bei der Biathlon-WM stehen die Verfolgungswettbewerbe auf dem Programm.

Das ist passiert

- Fohlen bleiben Spitzentrio im Nacken

Borussia Mönchengladbach hält sich im Derby bei Fortuna Düsseldorf schadlos und bleibt mitten im Meisterschaftsrennen. Lars Stindl trifft doppelt. (Zum Bericht)

- Nächster Sieg! Klopp unaufhaltsam

Der FC Liverpool siegt gegen Tabellenschlusslicht Norwich. Sadio Mané entscheidet die Partie. Liverpool marschiert weiter Richtung Meistertitel in England. (Zum Bericht)

- PSG-Wahnsinn vor Duell mit BVB

Die Superstars von Paris Saint-Germain wenden eine Blamage in Amiens ab. Vor dem Duell mit dem BVB beweist Thomas Tuchels Team Moral - patzt am Ende aber doch. (Zum Bericht)

- Flensburg erreicht CL-Achtelfinale

Nach einem souveränen Sieg beim norwegischen Meister Elverum Handball steht die SG Flensburg-Handewitt im Achtelfinale der Champions League. (Zum Bericht)

- Friedrich gewinnt Gesamtweltcup

Francesco Friedrich feiert mit Anschieber Martin Grothkopp den vorzeitigen Triumph im Zweierbob-Gesamtweltcup. In Sigulda reicht es aber nur zu Rang zwei. (Zum Bericht)

- WM-Traum von Feigenbutz geplatzt

Supermittelgewichtler Vincent Feigenbutz muss weiter auf den WM-Titel warten. Der Karlsruher ist gegen Titelverteidiger Caleb Plant chancenlos. (Zum Bericht)

- Farce überschattet NBA-Dunking-Contest

Der Slam-Dunk-Contest ist eines der Highlights des All-Star-Weekends. Diesmal kommt es zu einem spektakulären Schlagabtausch, der in einer Farce endet. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: 1. FC Köln empfängt Bayern München

In der Bundesliga müssen die Bayern zum 1. FC Köln. Der Verein aus dem Rheinland schwimmt aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Vier Heimsiege in Folge holte das Team von Markus Gisdol und will diese Serie auch gegen den Rekordmeister fortsetzen. (Bundesliga: 1. FC Köln - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bundesliga: 1. FSV Mainz gegen den FC Schalke 04

Zum Abschluss des 22. Spieltags muss der FC Schalke zum anderen Karnevalsverein der Liga. Ein Dreier ist bei dem Gastspiel aber fast schon Pflicht für Königsblau, wenn man den Kontakt zur Spitze nicht komplett verlieren will. Allerdings sind die Mainzer ihrerseits auf jeden Punkt angewiesen, um im Abstiegskampf zu bestehen. (Bundesliga: FSV Mainz 05 - FC Schalke 04, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 2. Bundesliga mit Karlsruhe, Kiel und Darmstadt

In der 2. Bundesliga wartet der 22. Spieltag noch mit einigen Krachern auf. Für den Karlsruher SC zählt als Tabellen-17. nur ein Sieg gegen den VfL Osnabrück. (2. Bundesliga: Karlsruher SC - VfL Osnabrück, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Auf der anderen Seite der Tabelle kämpfen hingegen Erzgebirge Aue und Holstein Kiel im direkten Duell um die vermeintlich letzte Chance, oben dranzubleiben. (2. Bundesliga: FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Komplettiert wird der Spieltag vom Aufeinandertreffen des SV Darmstadt 98 und SV Sandhausen. (2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Biathlon-WM: Verfolgung der Männer und Frauen

In Antholz stehen die Verfolgungswettbewerbe an. Zuerst laufen die Frauen um Edelmetall. Titelverteidigerin Denise Herrmann geht an fünfter Stelle ins Rennen und hat die Hoffnung auf das Podest noch nicht aufgeben. (Biathlon-WM: Verfolgung der Frauen, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nach den Frauen gehen auch die Männer in die Loipe. Hier ruhen die Hoffnungen des DSV vor allem auf Arnd Peiffer, der an siebter Position das rennen aufnehmen wird. (Biathlon-WM: Verfolgung der Männer, ab 15.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Bei der Biathlon-WM in Antholz schockt Alexander Loginov im Sprint die Konkurrenz. Superstar Bö geht leer aus, den Deutschen fehlt die Komplexleistung.