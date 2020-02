Vor dem Pokal-Spiel bei Werder Bremen erklärt Lucien Favre den Vorfall um Marco Reus.

Der Karlsruher SC feuert Trainer Alois Schwartz. Ralf Rangnick könnte bald einen italienischen Topklub trainieren.

Der Hamburger SV ist am Abend zu Gast beim VfL Bochum.

Das ist passiert

- Rangnick vor Wechsel nach Mailand?

Ralf Rangnick steht einem Bericht zufolge angeblich unmittelbar vor einem Wechsel zum AC Mailand. Zur kommenden Saison soll er Trainer und Sportdirektor werden. (Zum Bericht)

- VAR-Neuerung vor Pokalspielen

In den Achtelfinalspielen im DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch tritt eine prägnante Änderung in Kraft.

In dieser Saison kommt der Videobeweis bereits in der Runde der letzten 16 und nicht erst wie in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale zum Einsatz. (Zum Bericht)

- Fan-Proteste bei Frahns Rückkehr

Als der erste Auftritt im Trikot des SV Babelsberg geschafft war, atmete Daniel Frahn tief durch. (Zum Bericht)

- Nagelsmann wirbt für Fairness

Trainer Julian Nagelsmann vom Herbstmeister RB Leipzig hat in der Debatte um verschärfte Regeln und die zulässige Emotionalität in der Bundesliga zu mehr Kommunikation und einer ausgewogenen Bewertung durch die Schiedsrichter aufgerufen. (Zum Bericht)

- Favre: "Bei Reus war es speziell"

Borussia Dortmund tritt im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen an. Die Schwarz-Gelben kommen mit Selbstvertrauen ins Weser-Stadion, denn die Bilanz könnte besser kaum sein. (Zum Bericht)

- Piatek erhält Startelf-Garantie

Trainer Jürgen Klinsmann hat seinem neuen Stürmer Krzysztof Piatek für das Pokal-Achtelfinale am Dienstag bei Schalke 04 (20.45 Uhr) den ersten Startelf-Einsatz für Hertha BSC in Aussicht gestellt. (Zum Bericht)

- KSC trennt sich von Trainer Schwartz

Der Zweitligist Karlsruher SC hat sich von seinem Cheftrainer Alois Schwartz getrennt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Hamburg zu Gast in Bochum

Der Hamburger SV braucht im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga jeden Punkt. Die Männer von Trainer Dieter Hecking können bei einem Sieg beim VfL Bochum auf Rang zwei springen. (Bundesliga, 20. Spieltag: VfL Bochum - Hamburger SV ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Großaspach gegen Würzburg gefordert

Abstiegskampf in der 3. Liga, der 19. empfängt den 15. Sowohl für die SG Sonnenhof Großaspach als auch für die Würzburger Kickers ist das Duell gegen den direkten Konkurrenten von enormer Bedeutung. (3. Liga, 23. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach - FC Würzburger Kicker ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Serie A: Genua empfängt Neapel

In der Serie A empfängt Sampdoria Genua den SSC Neapel. Die Gäste wollen mit einem Sieg wieder an die Europapokalplätze heranrücken. (Serie A, 22. Spieltag: Sampdoria Genua - SSC Neapel, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

