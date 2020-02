Auch heute ist in der Welt des Sports wieder allerlei geboten.

Zum Auftakt der Biathlon-WM in Antholz hat die deutsche Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Thomas Dreßen schnappte sich bei der Abfahrt in Saalbach den dritten Saisonsieg, die Bosse von Hertha BSC rechnen mit Jürgen Klinsmann ab. In Antholz beginnt mit der Biathlon-WM ein Highlight im Wintersportwinter.

In Nottingham feiert Fallon Sherrock ihr Debüt in der unibet Premier League of Darts. Die "Queen of Ally Pally" trifft auf Glenn Durrant. SPORT1 zeigt den kompletten 2. Spieltag ab 20.15 Uhr LIVE im TV.

Das ist passiert

- Fussball: Hertha-Bosse rechnen mit Klinsmann ab

Der völlig überraschende Rücktritt von Jürgen Klinsmann beschäftigt Hertha BSC noch immer. Auf einer Pressekonferenz äußern sich Preetz, Präsident und Investor. Dabei bekam Klinsmann sein Fett weg. Unter anderem fielen die Begriffe "kindisch", "inakzeptabel" und "Lügen". (Zum Bericht)

- Biathlon-WM: Mixed-Staffel verpasst Medaille

Zum Auftakt der Biathlon-WM in Antholz hat die deutsche Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Das Quartett mit Franziska Preuß, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll kam beim Sieg Norwegens wegen einer Strafrunde von Herrmann auf Rang vier. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Dreßen gewinnt Abfahrt

Thomas Dreßen ist auch bei der Abfahrt in Saalbach nicht zu schlagen. Der Deutsche verweist fünf Jahre nach seinem Weltcup-Debüt an gleicher Stätte zwei Schweizer auf die Plätze. (Zum Bericht)

- Fussball: Ajax-Star wechselt zu Chelsea

Hakim Ziyech wechselt zur nächsten Saison von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea in die Premier League. Den Transfer gab das niederländische Topteam am Donnerstag offiziell bekannt. (Zum Bericht)

- Fussball: Guardiola gibt zu: Bin nicht der Beste

Pep Guardiola ist ein Fußball-Fanatiker - doch als den besten Trainer der Welt will er sich nicht bezeichnen. Ohne seine Spieler seien seine Erfolge nicht möglich. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball, Coppa Italia: AC Mailand erwartet Juventus

Im Halbfinale der Coppa Italia kommt es zum Kracher zwischen AC Mailand und Juventus. Das Hinspiel wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen, das Rückspiel steigt am 4. März im Allianz Stadium in Turin. (Coppa Italia: AC Mailand - Juventus Turin ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Handball, HBL: Kiel-Verfolger im Fernduell

Die SG Flensburg-Handewitt steht am 23. Spieltag vor einer Pflichtaufgabe. Der Tabellenzweite empfängt die HSG Nordhorn-Lingen (HBL: SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn-Lingen, ab 19 Uhr im LIVETICKER), die mit großem Abstand auf den Rest der Liga das Tabellenende zieren. Die Rhein-Neckar Löwen haben eine deutlich schwerere Aufgabe vor der Brust. Der Tabellendritte muss bei der HSG Wetzlar (HBL: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen, ab 19 Uhr im LIVETICKER) antreten und dort gewinnen, wenn er sich nicht frühzeitig aus dem Titelrennen verabschieden will.

Das müssen Sie sehen

- Darts Live - unibet Premier League of Darts

Bei der unibet Premier League of Darts steht der 2. Spieltag an. Mit dabei sind Michael van Gerwen, Weltmeister Peter Wright, Gerwyn Price und Rob Cross sowie die fünf Wildcard-Gewinner Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall und Glen Durrant. Im Mittelpunkt des Spieltages in Nottingham steht das Premier-League-Debüt von Fallon Sherrock - ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages