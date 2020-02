Der Samstag bietet wieder ein volles Sport-Programm.

In der Bundesliga sind mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gleich drei der fünf Topteams am Samstagnachmittag im Einsatz. In der Zweiten Liga kommt es zum Fernduell der beiden Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart und Hamburger SV.

Im Super-G der Männer in Hinterstoder ruhen die deutschen Hoffnungen auf Thomas Dreßen.

Das ist passiert

- Irres Hertha-Comeback in Düsseldorf

In Spiel 1 nach der Generalabrechnung von Jürgen Klinsmann steuert Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf auf ein Debakel zu. Nach der Pause allerdings gibt's eine furiose Aufholjagd. (Zum Bericht)

- Dresden und Nürnberg mit wichtigen Siegen

Schlusslicht Dynamo feiert in Regensburg den ersten Auswärtssieg der Saison und verkürzt den Rückstand ans rettende Ufer. Auch Nürnberg bejubelt einen wichtigen Sieg. (Zum Bericht)

- Hoeneß verrät spektakulärsten Deal

Der langjährige Präsident und Manager Uli Hoeneß verrät den spektakulärsten Transfer seiner Bayern-Zeit - und erklärt, wie er Oliver Kahn von einem Vorstandsposten überzeugte. (Zum Bericht)

- Rekord-Sieg! Bucks führen OKC vor

Die Milwaukee Bucks zerlegen Dennis Schröder und Oklahoma City Thunder in ihre Einzelteile. Dank Giannis Antetokounmpo schreiben die Bucks weiter Geschichte. (Zum Bericht)

- Kahun trifft bei Debüt für neues Team

Nach seinem Trade zu den Buffalo Sabres erzielt der deutsche Nationalspieler Dominik Kahun gleich in der ersten Partie gegen die Vegas Golden Knights ein Tor. (Zum Bericht)

- Bottas dominiert letzten Test-Tag

Valtteri Bottas fährt bei den Winter-Tests der Formel 1 auch in der zweiten Woche die Bestzeit. Sebastian Vettel überlässt das Ferrari-Cockpit seinem Teamkollegen. (Zum Bericht)

- Hinze rast zum Sprint-Titel

Emma Hinze gewinnt den Sprint bei der Bahnrad-WM in Berlin und ist damit die erste deutsche Sprint-Weltmeisterin seit Kristina Vogel. Die Männer verpassen die Medaillen. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Bundesliga: München, Dortmund und Gladbach im Meisterschaftskampf

In der Bundesliga sind gleich drei der fünf Topteams im Einsatz. Der FC Bayern München kämpft bei der TSG 1899 Hoffenheim um wichtige Punkte. Gegen die Kraichgauer setzte es in den vergangenen drei Jahren drei Niederlagen für den FCB (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Borussia Dortmund will gegen den SC Freiburg gleich zweimal jubeln. Einerseits übt man mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze aus, andererseits haben die Schwarz-Gelben bereits seit 17 Bundesligaspielen nicht mehr gegen die Breisgauer verloren. Diese Serie will man fortführen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nummer drei aus dem Spitzenquintett - Borussia Mönchengladbach - muss beim FC Augsburg antreten. (Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 2. Bundesliga: Stuttgart und Hamburg im Fernduell

Nach der bitteren 0:2-Heimklatsche im Derby gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende will sich der Hamburger SV mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue im Aufstiegsrennen zurückmelden. (2. Bundesliga: FC Erzgebirge Aue - Hamburger SV, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der VfB Stuttgart will bei Greuther Fürth den vierten Sieg in Folge feiern und damit den zweiten Rang in der Tabelle festigen. (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Ski Alpin: Super-G in Hinterstoder mit Thomas Dressen

Der Ski-Alpin-Zirkus macht Station in Hinterstoder (Österreich). Nachdem die Alpine Kombination allerdings Sturmtief Bianca zum Opfer gefallen ist, liegt nun der Fokus auf dem Super-G. Mit Thomas Dressen ist auch ein Deutscher am Start, der für Furore sorgen kann. (Ski Alpin: Super-G der Herren in Hinterstoder, ab 12.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Bereits zuvor duellieren sich die Damen in La Thuile (Italien) um die beste Super-G-Fahrerin des Wochenendes. (Ski Alpin: Super-G der Damen in La Thuile, ab 10.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Volleyball: SVG Lüneburg - SWD powervolleys Düren

Am 19. Spieltag messen sich SVG Lüneburg und die SWD powervolleys Düren. Düren hat in diesem Jahr das DVV-Pokalfinale erreicht, in der Liga gab es gegen Lüneburg im Hinspiel aber eine klare 0:3-Niederlage. (Volleyball: SVG Lüneburg - SWD powervolleys Düren, ab 15.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Michael "Bully Boy" Smith sorgt mit seinen neun perfekten Pfeilen bei der Darts Premier League für pure Ekstase bei den britischen Kommentatoren.