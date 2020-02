RB Leipzig springt zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze, Werder Bremen hingegen taumelt immer weiter dem Abgrund entgegen.

Bei der Rodel-WM sorgen Toni Eggert und Sascha Benecken für Wiedergutmchung nach dem deutschen Debakel am Vortag. Weniger Grund zur Freude hat Karl Geiger. Beim Skifliegen am Kulm verpasst der DSV-Adler denkbar knapp das Podest.

Anzeige

Für Borussia Mönchengladbach steht nach dem abgesagten Derby gegen den 1. FC Köln direkt das nächste Nachbarschftsduell an. Diesmal muss die Fohlen-Elf zu Fortuna Düsseldorf.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Leverkusen siegt bei Pyro-Irrsinn

Leverkusen gerät bei Union Berlin früh in Rückstand und kann die Partie erst in der Nachspielzeit gewinnen. Das Spiel muss in der zweiten Hälfte zweimal unterbrochen werden. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Augsburg verpasst Befreiungsschlag

Der FC Augsburg wartet in der Bundesliga weiter auf ein Erfolgserlebnis. Gegen den SC Freiburg kommen die bayerischen Schwaben zu einem schmeichelhaften Unentschieden. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Wolfsburg siegt dank Weghorst

Der VfL Wolfsburg gewinnt gegen die TSG 1899 Hoffenheim dank Wout Weghorst. Der Niederländer erzielt einen Hattrick. Insgesamt gibt es drei Strafstöße in der Partie. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Leipzig Erster - Werder am Abgrund

RB Leipzig hat dank eines lockeren Heimsieges gegen Bremen zumindest für einen Tag die Tabellenführung zurückerobert. Werder taumelt zunehmend Richtung Abstieg. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Neuer Weltrekord im Stabhochsprung

Nächster Weltrekord im Stabhochsprung. Beim Hallen-Meeting in Glasgow setzt der Schwede Armand Duplantis zum zweiten Mal in einer Woche eine neuen Bestmarke. (Zum Bericht)

- Biathlon-WM: Dopingsünder sprintet zu Gold

Bei der Biathlon-WM in Antholz schockt Alexander Loginov im Sprint die Konkurrenz. Superstar Bö geht leer aus, den Deutschen fehlt die Komplexleistung. (Zum Bericht)

2. Bundesliga: 90.+6! Pohjanpalo rettet HSV Punkt

Der HSV holt im Nordduell in letzter Sekunde einen Punkt. Tabellenführer Bielefeld feiert einen deutlichen Auswärtssieg, Aufsteiger Wehen kassiert eine Niederlage. (Zum Bericht)

- Rodel-WM: DSV-Duo krönt sich mit WM-Titel

Am Freitag kassieren die deutschen Rodler bei der WM in Sotschi ein Debakel. Nur einen Tag später krönen sich Toni Eggert und Sascha Benecken mit dem WM-Titel. (Zum Bericht)

- Skispringen: Geiger schrammt an Podest vorbei

Beim Skifliegen am Kulm in Österreich verpasst Karl Geiger das Podium um 0,1 Punkte. Der Deutsche kann die Führung aus dem ersten Durchgang nicht bewahren. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Flensburg bei Elverum gefordert

Die SG Flensburg-Handewitt gastiert in der EHF Champions League bei Elverum Handball. Der Einzug ins Achtelfinale ist so gut wie sicher, es geht allerdings noch um eine gute Platzierung (Handball, Champions League: Elverum Handball - SG Flensburg-Handewitt seit 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Gladbach zum Derby in Düsseldorf

Das Rheinderby gegen den 1. FC Köln hat Sturmtief "Sabrina" zwar verhindert, aber die Derbyzeit geht für Borussia Mönchengladbach direkt weiter. Diesmal muss die Fohlen-Elf zu Fortuna Düsseldorf, wo man wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze holen will. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

- NHL Regular Season: St. Louis Blues vs. Nashville Predators

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2019/20 ausgewählte Partien der NHL live. Heute ist es die Partie zwischen den St. Louis Blues und den Nashville Predators (ab 22.25 Uhr LIVE im TV und im STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Zion Williamson zeigt bei der NBA Rising Stars Challenge jede Menge Dunks und Alley Oops. Luka Doncic trifft von spektakulär von der Mittellinie.