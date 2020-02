Erling Haaland trifft für den BVB wie er will, er führt die Dortmunder zum Sieg bei Werder Bremen. Borussia Mönchengladbach kassiert gegen die TSG 1899 Hoffenheim den späten Ausgleich.

in der 2. Bundesliga triumphiert der FC St. Pauli im Hamburg-Derby gegen den HSV. Auch der VfB Stuttgart siegt.

Die deutschen Biathleten verpassen in den Staffel-Wettbewerben Gold. Für die Männer reicht es zu Bronze, die Frauen gewinnen Silber.

Karl Geiger landet beim Skispringen in Rasnov hinter Stefan Kraft auf Rang zwei, Constantin Schmid wird Dritter.

Das ist passiert

- Bundesliga: Haaland mit nächstem Rekord

Phänomen Erling Haaland trifft für Borussia Dortmund auch gegen Bremen, der BVB schiebt sich durch den Sieg erstmal an RB Leipzig vorbei. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gladbach stolpert spät

Die beeindruckende Heimserie von Borussia Mönchengladbach ist beendet. Die TSG 1899 Hoffenheim feiert dank Lucas Ribeiro einen späten Punktgewinn. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Fortuna gelingt Befreiungsschlag

Fortuna Düsseldorf gelingt ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gegen den SC Freiburg feiert die Elf von Uwe Rösler den ersten Sieg seit zwei Monaten. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hertha-Debakel gegen Köln

Hertha BSC kommt im Heimspiel gegen den 1. FC Köln unter die Räder. Die Kölner feiern einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Hertha-Keeper Rune Jarstein patzt. (Zum Bericht)

- Biathlon: Doll verballert Gold-Chance

Bei der Biathlon-WM hat die deutsche Männer-Staffel die Chance auf Gold - bis Schlussläufer Benedikt Doll in die Strafrunde muss. Am Ende bleibt Bronze. (Zum Bericht)

- Biathlon: Deutsche Frauen laufen zu Silber

Bei der Biathlon-WM in Antholz holt das deutsche Team die vierte Medaille. Die Frauen-Staffel um Schlussläuferin Denise Herrmann zeigt eine starke Aufholjagd. (Zum Bericht)

- Skispringen: Zwei Deutsche auf dem Podium

Im Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup landet Karl Geiger in Rasnov hinter seinem Konkurrenten Stefan Kraft, aber auf dem Podium - genauso wie Constantin Schmid. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: St. Pauli siegt im Hamburg-Derby

Der Hamburger SV verliert das Stadtderby gegen St. Pauli und muss damit die erste Rückrunden-Pleite hinnehmen. Der Rückstand auf Bielefeld droht weiter zu wachsen. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Stuttgart nutzt HSV-Patzer

Der VfB Stuttgart springt mit einem Sieg gegen Regensburg auf Platz zwei der Tabelle. Kiel verliert eine Schlammschlacht. Dresden bleibt Schlusslicht. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Randale beim Hamburg-Derby

Im Vorfeld des Hamburger Derbys der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli kommt es zu unschönen Szenen zwischen den Anhängern. Es fliegen Leuchtraketen. (Zum Bericht)

- Chelsea liegt bei FCB-Generalprobe

Trotz eines Eigentors von Antonio Rüdiger gelingt dem FC Chelsea die Generalprobe für das Spiel gegen den FC Bayern. Gegen die Spurs gibt es einen knappen Sieg. (Zum Bericht)

- Handball: Löwen werfen Trainer raus

Die Rhein-Neckar Löwen reagieren auf die durchwachsenen Leistungen der vergangenen Wochen und setzen einen neuen Impuls. (Zum Bericht)

- DEL: Rekordspieler beendet Karriere

Knapp in Jahr nach seinem letzten Spiel für die Düsseldorfer EG beendet Ex-Nationalspieler Patrick Köppchen seine Karriere. In der DEL hält der 39-Jährige einen Rekord. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Schalke empfängt Leipzig im Spitzenspiel

In der Bundesliga steht der Samstagabend ein spannendes Duell an. Nach dem starken Auftritt von RB Leipzig in der Champions League bei den Tottenham Hotspur steht das schwierige Auswärtsspiel bei Schalke 04 an. Die Sachsen wollen den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München wieder auf einen Punkt reduzieren. Die Müncher haben ihr Spiel an diesem Spieltag bereits am Freitag gegen den SC Paderborn gewonnen (Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Außerdem empfängt Hertha BSC den 1. FC Köln (Bundesliga: Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und der SC Freiburg trifft auf Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Im Abendspiel ist der Tabellenzweite RB Leipzig beim FC Schalke 04 gefordert (Bundesliga: FC Schalke 04 - RB Leipzig ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Kiel muss nach Weißrussland

Entspannte Dienstreise für den THW Kiel! Die Gruppenphase der EHF Champions League befindet sich in ihrer finalen Phase. Die Zebras können diese allerdings ganz entspannt angehen - der Gruppensieg und die damit einhergehende Qualifikation für das Viertelfinale sind schon fix. Beim weißrussischen Meister HC Brest (Handball Champions League: HC Brest - THW Kiel ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) will man diesen Erfolg nun bestätigen und den zehnten Sieg im 13. Spiel feiern.

- Premier League: Leicester lädt zum Spitzenspiel

Jürgen Klopp dürfte ganz genau hinschauen. Am Abend stehen sich die beiden ärgsten Verfolger des FC Liverpool gegenüber, wenn man sie denn noch so nennen kann. Leicester City empfängt Manchester City. (Premier League: Leicester City - Manchester City, 18.30 Uhr im LIVETICKER) Mit einem Sieg könnte das Team von Pep Guardiola den Abstand zum Dritten Leicester auf sieben Punkte ausbauen. Das Team von Brendan Rodgers will das natürlich verhindern.

- Real will wieder Siegen

Real Madrid ist am Abend bei US Levante zu Gast (La Liga: UD Levante - Real Madrid, 21 Uhr im LIVETICKER). Nach fünf Ligasiegen in Serie gab es zuletzt ein Remis für die Männer von Zinedine Zidane. Mit einem Sieg wollen die Königlichen die Tabellenführung bestätigen und sich Selbstvertrauen für die Champions League holen.

Das müssen Sie heute sehen

- NHL LIVE auf SPORT1+

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2019/20 ausgewählte Partien der NHL live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus. Am Abend spielen die Philadelphia Flyers gegen die Winnipeg Jets. SPORT1+ überträgt ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Wie schon am Vortag gab es auch diesmal einen Schweizer-Doppelsieg in Crans Montana. Erneut setzte sich Lara Gut-Behrami gegen ihre Teamkollegin Corinne Suter durch.