In der Bundesliga rollt der Ball: RB Leipzig will mit einem Sieg gegen Werder Bremen vorerst die Tabellenführung übernehmen, Borussia Mönchengladbach misst sich mit Fortuna Düsseldorf.

Benedikt Doll startet bei der Biathlon-WM in Antholz als großer Hoffnungsträger und soll für die erste deutsche Medaille sorgen. Mit dem Ausschluss von Manchester City aus der Champions League gab es einen wahren Paukenschlag in der Königsklasse. Zion Williamson zerstörte bei der Rising Stars Challenge gleich eine komplette Korbanlage.

Das ist passiert

- Hammer! CL-Ausschluss für ManCity

Das ist ein Paukenschlag! Manchester City ist für die nächsten beiden Spielzeiten von der Champions League ausgeschlossen worden. Außerdem muss der Klub von Trainer Pep Guardiola 30 Millionen Euro Strafe zahlen. Die UEFA bestraft damit Manchester Citys "schwerwiegende" Verstöße gegen die Richtlinien des Financial Fair Play. (Zum Bericht)

- BVB mit Kantersieg gegen Frankfurt

Der BVB besiegte Eintracht Frankfurt am Freitagabend vollkommen verdient mit 4:0 (1:0), nahm Druck von Trainer Lucien Favre und meldete wieder Ansprüche im Titelrennen an. (Zum Bericht)

- Fans reagieren auf Rassismus-Vorfall

Traditionsklub Preußen Münster hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. In der Schlussphase kam es auf der Haupttribüne zu einer rassistischen Entgleisung offenbar eines einzelnen Zuschauers gegenüber Kickers-Spieler Leroy Kwadwo. Der Verdächtige wurde bereits gestellt und verhaftet, teilte Preußen Münster mit und lobte die "anschließende Reaktionen der übrigen Zuschauer". (Zum Bericht)

- Club vergibt Sieg, St. Pauli torlos

Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst, der FC St. Pauli verharrt nach einer Nullnummer im Krisenduell mit Dynamo Dresden weiter im Tabellenkeller. (Zum Bericht)

- Haie-Krise hält an - München siegt

Die historische Krise der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Rheinländer verloren das Krisenduell bei Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings 0:1. Spitzenreiter Red Bull München gewann bei den Iserlohn Roosters mit 4:2. (Zum Bericht)

- All-Star-Spektakel! Zion zerstört Korb - Doncic mit irrem Wurf

US-Wunderkind Zion Williamson hat gleich zum Auftakt des All-Star-Wochenendes ein Ausrufezeichen gesetzt, indem er eine Korbanlage verbiegt. Luka Doncic trifft kurios. (Zum Bericht)

- Bryant vor Aufnahme in die Hall of Fame

Die Hall of Fame des Basketballs hat die Finalisten für die Aufnahme bekannt gegeben und dabei gleich drei NBA-Legenden nominiert - darunter auch den verstorbenen Kobe Bryant. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga mit Leipzig, Hertha und Gladbach

Der 22. Spieltag steht auf dem Programm. Nach dem überzeugenden Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt müssen an der Spitze die Topklubs RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ran. Die Roten Bullen treffen auf Werder Bremen (Bundesliga: RB Leipzig - Werder Bremen um 15.30 Uhr im LIVETICKER), die Fohlenelf misst sich am Abend mit der Fortuna (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- HSV und Bielefeld im Fernduell

Der Hamburger SV ist perfekt ins neue Jahr gestartet und will die Siegesserie am 22. Spieltag im Nordduell bei Hannover 96 fortsetzen (2. Bundesliga: Hannover 96 - Hamburger SV, Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER). In der Pole-Position an diesem Spieltag steht jedoch Arminia Bielefeld, das einen Punkt vor dem HSV liegt. Die Ostwestfalen wollen ihre Tabellenführung in Fürth verteidigen (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld, Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER).

- Doll träumt in Antholz von Gold

Benedikt Doll startet bei der WM in Antholz als großer Hoffnungsträger der deutschen Biathleten in den Sprint. Der 29-Jährige muss nach eigenen Angaben ein perfektes Rennen abliefern, um den norwegischen Überflieger Johannes Thingnes Bö ärgern zu können (Biathlon: Sprint der Männer ab 14.45 Uhr im LIVETICKER).

- Flensburg bei Elverum gefordert

Die SG Flensburg-Handewitt gastiert in der EHF Champions League bei Elverum Handball. Der Einzug ins Achtelfinale ist so gut wie sicher, es geht allerdings noch um eine gute Platzierung (Handball, Champions League: Elverum Handball - SG Flensburg-Handewitt ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Sky Bet Championship: FC Middlesbrough vs. Luton Town

Große Tradition bietet die Sky Bet Championship, Englands zweithöchste Spielklasse. SPORT1+ überträgt ausgewählte Spiele, am 33. Spieltag ist es FC Middlesbrough - Luton Town (ab 15.55 Uhr LIVE im TV und im STREAM).

- NHL Regular Season: St. Louis Blues vs. Nashville Predators

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2019/20 ausgewählte Partien der NHL live. Heute ist es die Partie zwischen den St. Louis Blues und den Nashville Predators (ab 22.25 Uhr LIVE im TV und im STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

So könnte Bayern bei der neuen Klub-WM abkassieren - Die neue FIFA Klub-WM könnte dem FC Bayern leicht verdiente Millionen-Beträge einbringen. Die reichen Klubs werden dadurch wohl noch leichter reich.