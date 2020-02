Der FC Bayern vermöbelt den 1. FC Köln, der FC Schalke 04 muss sich beim FSV Mainz 05 mit einem Remis begnügen. Das All-Star Game der NBA wird zum Krimi. ALBA Berlin gewinnt gegen Oldenburg zum 10. Mal den BBL-Pokal.

Am Abend spielt der VfB Stuttgart in der 2. Liga beim VfL Bochum und kann mit einem Sieg zum Tabellenzweiten HSV aufschließen.

Das ist passiert

- Bayern lassen Köln keine Chance

Der FC Bayern fährt beim 1. FC Köln einen ungefährdeten Sieg ein. Nach einer historischen Anfangsphase ist das Spiel schon früh entschieden. (Zum Bericht)

- Schalke verpasst Befreiungsschlag

Schalke 04 kann beim 1. FSV Mainz 05 keinen Befreiungsschlag landen. In der Schlussphase rettet Torwart Alexander Nübel den Gästen zumindest einen Punkt. (Zum Bericht)

- All-Star-Spektakel wird dank Kobe-Regel zum Krimi

Im All-Star Game der NBA liefern sich die Superstars einen umkämpften Thriller. Team LeBron behält im neuen Modus zu Ehren von Kobe Bryant die Oberhand. (Zum Bericht)

- Real patzt trotz Kroos' Tor

Toni Kroos erzielt mit links einen Treffer gegen Celta Vigo. Am Ende reicht es aber dennoch nicht zum Sieg - weil die Gäste spät zuschlagen. (Zum Bericht)

- Özil beendet Torflaute mit Rekordtor

Arsenal kann wichtige Punkte im Hinblick auf die Europa League sammeln. Die Gunners gewinnen gegen Newcastle United. Özil und Lacazette beenden dabei ihre Torkrise. (Zum Bericht)

- Lazio schlägt Inter - Juve Erster

Juventus Turin ist zurück an der Tabellenspitze. Die Alte Dame gewinnt ihr Heimspiel auch ohne Cristiano Ronaldo und profitiert von Inters Patzer im Topspiel. (Zum Bericht)

- Rassismus-Eklat in Portugal

Der Sieg des FC Porto bei Vitória Guimarães wird von einem Eklat überschattet. Moussa Marega wird mit Gegenständen beworfen und rassistisch beleidigt. (Zum Bericht)

- ALBA triumphiert im Pokalfinale

ALBA Berlin gewinnt zum 10. Mal den BBL-Pokal und zieht mit Rekordsieger Bayer Leverkusen gleich. In eigener Halle siegt ALBA gegen die EWE Baskets Oldenburg. (Zum Bericht)

- Dresden triumphiert in Pokal-Krimi

Im DVV-Pokal-Finale der Frauen standen sich der Allianz MTV Stuttgart und der Dresdner SC gegenüber. Dresden triumphiert in einem dramatischen Match. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- VfB und VfL im Duell der Gegensätze

Der VfB Stuttgart gastiert beim abstiegsbedrohten VfL Bochum. Auf dem Papier ist die Partie eine klare Angelegenheit, aber die Schwaben sind gewarnt. (2. Bundesliga: VfL Bochum - VfB Stuttgart ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Manchester City wird aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen. Was bedeutet das Urteil für Guardiola und Co.?