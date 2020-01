Alexander Zverev hat das Endspiel bei den Australian Open in Melbourne verpasst. Der deutsche Tennisprofi scheiterte in vier Sätzen am Österreicher Dominic Thiem.

Am letzten Tag des Wintertransferfensters gingen noch zahlreiche Wechsel über die Bühne. Der 20. Bundesliga-Spieltag wird mit der Partie Hertha BSC gegen Schalke 04 eröffnet.

Das ist passiert

- Zverev nach Halbfinal-Aus enttäuscht

Alexander Zverev hat sein erstes Finale bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Trotz gewonnenem ersten Satz unterliegt er im Halbfinale der Australian Open. (Zum Bericht)

- Doppel-Titel an Babos/Mladenovic

Timea Babos und Kristina Mladenovic triumphieren im Doppelfinale der Australian Open. Im Endspiel geht das topgesetzte Duo unter. (Zum Bericht)

- Selke nach Bremen - Cunha zu Hertha

Hertha BSC reagiert sofort auf den Abgang von Davie Selke zu Werder Bremen. Von RB Leipzig kommt Matheus Cunha, der Brasilianer steht aber noch nicht zur Verfügung. (Zum Bericht)

- Frankfurt verpflichtet Ilsanker

Eintracht Frankfurt verstärkt sich auf den letzten Drücker mit Stefan Ilsanker. Der Österreicher verlässt RB Leipzig, Fredi Bobic erwartet viel. (Zum Bericht)

- Leipzigs Coup mit Koch geplatzt

Robin Koch wird dem SC Freiburg treu bleiben und nicht zu RB Leipzig wechseln. "Schuld" daran ist Trainer Christian Streich. Leipzig schaut sich nach Ersatz um. (Zum Bericht)

- Carrasco kehrt zu Atlético zurück

Yannick Carrasco kehrt China nach zwei Jahren den Rücken und kehrt zurück zu Ex-Klub Atlético Madrid. Sein Comeback könnte er gegen den Rivalen feiern. (Zum Bericht)

- Barca holt portugiesisches Top-Talent

Der FC Barcelona tätigt bereits einen Neuzugang für den Sommer und verpflichtet für 31 Millionen Euro ein Braga-Juwel. Die Ausstiegsklausel hat eine astronomische Höhe. (Zum Bericht)

- Coronavirus beeinflusst Transfers

Der Coronavirus beeinflusst auch den Transfermarkt. Am Deadline Day scheitern manche Deals als Folge des internationalen Notstands. (Zum Bericht)

- Lippmann wieder in der Bundesliga

Nach eineinhalb Jahren im Ausland feiert Louisa Lippmann eine sensationelle Rückkehr nach Deutschland. Die 25-Jährige ist zurück beim SSC Palmberg Schwerin. (Zum Bericht)

- München vorerst ohne Coach Jackson

Der EHC Red Bull München muss vorerst ohne Don Jackson auskommen. Der Headcoach reist in seine Heimat und steht seiner Frau bei einem medizinischen Eingriff zur Seite. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Schalke zu Gast bei Hertha BSC

Im Kampf um die Champions-League-Plätze gastiert der FC Schalke 04 zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags bei Hertha BSC (Bundesliga, 20 Spieltag: Hertha BSC - FC Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Spielbeginn Mit einen Sieg könnten die Schalker zumindest für einen Tag nach Punkten zum viertplatzierten Revierkonkurrenten Borussia Dortmund aufschließen.

- 2. Bundesliga: Bielefeld will Platz eins festigen

Arminia Bielefeld will seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga festigen. Allerdings stehen die Ostwestfalen beim Auswärtsspiel bei Verfolger Erzgebirge Aue (2. Bundesliga, 20. Spieltag: Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) vor einer hohen Hürde. Die heimstarken Sachsen belegen den sechsten Platz und möchten den Kontakt zur Führungsgruppe nicht verlieren.

- DEL: Eisbären Berlin empfangen Straubing zum Kracher

Die DEL-Hauptrunde biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Am 42. Spieltag (von 52) steht das Spitzenspiel zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers (DEL, 42. Spieltag: Eisbären Berlin - Straubing Tigers ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). auf dem Programm – der Tabellenvierte empfängt den Dritten.

Das müssen Sie heute sehen

