Alexander Zverev trifft im Halbfinale der Australian Open auf Dominic Thiem. Der Österreicher setzt sich in vier spannenden Sätzen gegen Rafael Nadal durch.

Fortuna Düsseldorf trennt sich von seinem Trainer Friedhelm Funkel. Die 2. Bundesliga startet unter anderem mit dem VfB Stuttgart, Karlsruher SC und Dynamo Dresden durch.

Das ist passiert

- Aus von Rot-Weiß Erfurt besiegelt

Rot-Weiß Erfurt ist nicht mehr zu retten. Nach gescheiterten Verhandlungen mit einem möglichen Investor ist das Ende des Vereins besiegelt. (Zum Bericht)

- Nadal verpasst Duell mit Zverev

Mit einem bärenstarken Auftritt gegen Superstar Rafael Nadal erreicht Dominik Thiem das Halbfinale der Australian Open. Dort wartet Alexander Zverev. (Zum Bericht)

- Funkel-Aus: Neuer Fortuna-Coach da

Nach der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen reagiert Fortuna Düsseldorf. Trainer Friedhelm Funkel muss seinen Hut nehmen, der Nachfolger hat ehrgeizige Pläne. (Zum Bericht)

- Nach Fortuna-Aus: Funkel hört auf

Friedhelm Funkel findet nach seinem Aus bei Fortuna Düsseldorf klare Worte. Er macht klar: Seine Trainerkarriere in der Bundesliga ist nach 29 Jahren beendet. (Zum Bericht)

- Haaland war "kein Thema" bei Bayern

Während die Transferperiode in Leipzig und Dortmund turbulent verläuft, bleibt es beim FC Bayern relativ ruhig. Boss Karl-Heinz Rummenigge klärt auf, warum. (Zum Bericht)

- Bayer mit Verteidiger-Talent einig

Bayer Leverkusen steht nach SPORT1-Informationen kurz vor der Verpflichtung eines Innenverteidigers. Edmond Tapsoba soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben. (Zum Bericht)

- Eklat um Boateng im Bayern-Training

Handgreiflichkeiten im Training des FC Bayern: Nach einer harten Grätsche eines Mitspielers brennen Verteidiger Jérôme Boateng die Sicherungen durch. (Zum Bericht)

- Hannover löst Vertrag von Aogo auf

Hannover 96 hat den Vertrag mit Dennis Aogo aufgelöst. Der langjährige Bundesliga-Profi ist wegen einer Verletzung kaum zum Zug gekommen. (Zum Bericht)

- Shaq bricht wegen Kobe in Tränen aus

Shaquille O'Neal wird bei einer Sondersendung zum Tod von Kobe Bryant emotional. Der Verlust seines Ex-Teamkollegen trifft die NBA-Legende schwer. (Zum Bericht)

- Lesser für Biathlon-WM nominiert

Der Deutsche Skiverband hat Erik Lesser für die anstehende WM in Antholz nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von den Ex-Weltmeistern Herrmann und Doll. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Der 19. Spieltag mit VfB Stuttgart, Holstein Kiel und Dynamo Dresden

In der 2. Bundesliga geht es nahtlos mit Topfußball weiter. Der VfB Stuttgart muss sich gegen den 1. FC Heidenheim behaupten (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Danach kommt es zu einem Dreierpack.

Holstein Kiel empfängt SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Der Karlsruher SC muss zu einem schweren Auswärtsspiel bei SG Dynamo Dresden (2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden - Karlsruher SC ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Der VfL Osnabrück komplettiert den Spieltag mit seiner Heimpartie gegen den SV Sandhausen (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - SV Sandhausen ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- League Cup: Manchester City - Manchester United

Im Halbfinale des League Cups kommt es zum Manchester-Derby. Nach der 1:3-Hinspielniederlage muss United nun bei den Citizens richtig aufdrehen (League Cup, Halbfinale: Manchester City - Manchester United ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Basketball Eurocup: EWE Baskets empfangen Brescia

Die EWE Baskets Oldenburg stehen in ihrer Gruppe unter Druck. Gegen Germani Basket Brescia muss ein Sieg her, um den Anschluss an die Viertelfinalplätze nicht zu verpassen (Basketball Eurocup: EWE Baskets Oldenburg - Germani Basket Brescia ab 19.15 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin - Rote Raben Vilsbiburg

Am 15. Spieltag messen sich Schwerin und die Roten Raben Vilsbiburg. Das Hinspiel in Bayern ging mit 3:2 knapp an die Norddeutschen. Im Rückspiel wird sich der Tabellenführer für die Pleite revanchieren wollen. (Volleyball: SSC Palmberg Schwerin - Rote Raben Vilsbiburg ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Das Video-Schmankerl des Tages

Friedhelm Funkel ist nicht mehr Trainer von Fortuna Düsseldorf. Nach der verkündeten Trennung am Mittwochmorgen verabschiedet sich der Coach von Spielern, Fans und Reportern.