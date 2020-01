Im englischen League Cup bringt Manchester City Stadtrivale United im Halbfinal-Hinspiel eine empfindliche Niederlage bei.

NBA-Superstar Anthony Davis lehnt derweil eine Vertragsverlängerung bei den Los Angeles Lakers ab und Bayern-Star Robert Lewandowski verrät seine sportlichen Träume.

Am Abend geht es dann wieder rund in Sachen Livesport. Real Madrid muss in der spanischen Supercopa antreten und Linus Straßer will beim Slalom in Madonna d'Campiglio angreifen.

- Lewandowski verrät seinen Traum mit Bayern

Robert Lewandowski hat bereits viel erreicht - dennoch hat der Bayern-Star noch ein paar große Wünsche offen. Zudem spricht er über verwöhnte junge Spieler. (Zum Bericht)

- Davis lehnt Verlängerung bei Lakers ab

Einem Bericht zufolge lehnt Anthony Davis ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung der Los Angeles Lakers ab. Gegen die Knicks verletzt er sich dann auch noch. (Zum Bericht)

- City düpiert United im League Cup

Manchester City macht im Halbfinal-Hinspiel des League Cups die Tür zum Endspiel weit auf. Gegen Stadtrivale United gelingen in der ersten Halbzeit drei Tore. (Zum Bericht)

- Volleyballer trotz Pleite weiter

Die deutschen Volleyballer stehen beim Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele im Halbfinale. Die Niederlage gegen Slowenien ändert daran nichts. (Zum Bericht)

- Mane sticht Salah bei Wahl aus

Große Freude bei Sadio Mane. Der Liverpool-Profi wird nach zwei zweiten Plätzen zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Auch ein BVB-Profi wird ausgezeichnet. (Zum Bericht)

- Malaga suspendiert Coach wegen Sexvideo

Der FC Malaga suspendiert Cheftrainer Victor Sanchez. Grund ist ein im Internet aufgetauchtes Sexvideo. Der Trainer selbst spricht von einem "Verbrechen". (Zum Bericht)

- Neuer Coach für Panthers und Cowboys

Das NFL-Personalkarussell dreht sich. Die Dallas Cowboys installieren Mike McCarthy als zukünftigen Coach. Auch die Panthers verkünden ihren neuen Cheftrainer. (Zum Bericht)

-Straßer will beim Slalom angreifen

In Madonna d'Campiglio steht der nächste Slalom der Herren auf dem Programm. Linus Straßer will nach seiner hervorragenden Resultat in Zagreb erneut angreifen (Ski Alpin, Slalom in Madonna d'Campiglio ab 17.45 Uhr im LIVETICKER).

- Real muss in der Supercopa ran

In Spanien steht das erste Halbfinale um die Supercopa de Espana auf dem Programm. Der FC Valencia empfängt Real Madrid (Supercopa, Halbfinale Valencia - Real, ab 20 Uhr im LIVETICKER).

- Leicester im League Cup gefordert

Leicester City empfängt am Abend Aston Villa. Im Halbfinal-Hinspiel des League Cups will sich der Überraschungsmeister von 2016 eine gute Ausgangsposition sichern (League Cup, Halbfinal-Hinspiel Leicester - Aston Villa ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Kahn: Werde nicht durch den Meetingraum grätschen

14 Jahre lang hat Oliver Kahn für die Bayern gespielt und dabei alles gewonnen. Jetzt ist er zurück beim Rekordmeister. In neuer Funktion, aber mit altbekanntem Elan.