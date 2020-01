Der FC Barcelona hat sich von seinem Trainer Ernesto Valverde getrennt. Die deutschen Handballer haben sich nach einem wenig überzeugenden Sieg gegen Underdog Lettland für die Hauptrunde qualifiziert.

Die LSU Tigers besiegen im National Championship Game Clemson - und feiern Quarterback Joe Burrow. Ein Teamkollege von Dennis Schröder bricht in der NBA einen Rekord von Shaquille O'Neal.

In der Champions Hockey League stehen am Abend die Rückspiele der Halbfinals an. In Flachau jagen derweil die Ski-Damen durch den Stangenwald. Setzt sich beim Nightrace Slalom-Queen Mikaela Shiffrin die Krone auf?

Das ist passiert

- Burrow-Rekordnacht! LSU holt Titel

Die LSU Tigers besiegen im National Championship Game Clemson. LSU-Quarterback Joe Burrow ist nicht zu bändigen und bricht nebenbei gleich mehrere Rekorde. (Zum Bericht)

- OKC-Jungstar bricht Shaq-Rekord

Die Oklahoma City Thunder lassen den Minnesota Timberwolves wenig Chancen. Ein Jungstar schafft dabei Historisches. Dennis Schröder bleibt dagegen blass. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Deutschland zittert sich weiter

Die deutschen Handballer sichern sich bei der EM mit einem Sieg gegen Lettland das Hauptrundenticket. Zwischenzeitlich kommt der Gegner jedoch gefährlich nahe. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Dänemark droht frühes Aus

Top-Favorit Dänemark bleibt weiterhin sieglos und droht bereits in der Vorrunde der Handball-EM auszuscheiden. Island und Weißrussland stehen derweil in der Hauptrunde. (Zum Bericht)

- La Liga: Barca entlässt Valverde

Der FC Barcelona trennt sich von seinem Trainer Ernesto Valverde. Auch einen Nachfolger präsentieren die Katalanen. (Zum Bericht)

- La Liga: Ter Stegen zurück im Training

Marc-André ter Stegen könnte dem FC Barcelona bald wieder beim Erreichen seiner Saisonziele unterstützen. Der deutsche Nationaltrainer feiert heute sein Trainingscomeback. (Zum Bericht)

- MLB: Harte Strafen für Houston Astros

Die MLB sieht es als erwiesen an, dass die Houston Astros in ihrem Meisterjahr 2017 Spionage betrieben haben. Die handelnden Personen werden gesperrt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball: Wer folgt Deutschland in die Hauptrunde?

Der Kampf um die Hauptrunde ist im vollen Gange. Die weiteren Gegner der deutschen Mannschaft werden in Gruppe B ausgespielt. Wird es Österreich, Tschechien oder Nordmazedonien? Außerdem duellieren sich die beiden Top-Teams Portugal und Norwegen. Auch die Schweden und der gefallene Riese Frankreich sind auf der Platte. (Handball-EM: Alle Spiele ab 18.15 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Nightrace in Flachau

Die Slalom-Elite der Damen macht Station im Salzburger Land. Wer gewinnt das Nightrace von Flachau? Top-Favoriten sind unter anderem Alleskönnerin Mikaela Shiffrin (USA), Wendy Holdener (Schweiz) und Petra Hlova (Slowakei). (Ski Alpin: Slalom in Flachau ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Die Green Bay Packers stehen zum dritten Mal in sechs Jahren im NFC Championship Game. Die Aufholjagd der Seahawks wird jäh gestoppt.