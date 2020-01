Karl Geiger verpasst in Innsbruck den Sprung aufs Podest, hat aber vor dem Finale der Vierschanzentournee noch Chancen auf den Gesamtsieg.

Der FC Bayern gibt die Verpflichtung von Alexander Nübel bekannt, woraufhin der Torhüter beim FC Schalke 04 die Kapitänsbinde abgeben muss.

Am Abend sind die englischen Topklubs im FA Cup gefordert und es kommt zum Budenzauber Emsland.

Das ist passiert

- Fix! Nübel wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern bestätigt die lang anhaltenden Gerüchte um die Verpflichtung des Torwarttalents von Schalke 04 und stattet Nübel mit einem langfristigen Vertrag aus. (Zum Bericht)

- Schalke setzt Nübel als Kapitän ab - Fährmann kehrt zurück

Nübel muss nach seinem feststehenden Wechsel zum FC Bayern die Kapitänsbinde abgeben. Ein Spanier wird sein Nachfolger als Spielführer. (Zum Bericht)

- Geiger wahrt Chance auf Tourneesieg

In Innsbruck springt Karl Geiger nach einem schwachen ersten Durchgang noch in die Top Ten. Vor dem Finale in Bischofshofen ist noch alles drin. Marius Lindvik siegt erneut. (Zum Bericht)

- Tennis: Spanien und Serbien starten erfolgreich

Rafael Nadal und Novak Djokovic führen ihre Teams zu Erfolgen beim neuen Mannschaftswettbewerb in Australien. Ein Spanier erteilt seinem Gegner die Höchststrafe. (Zum Bericht)

- Comeback? Taylor spricht Klartext

Darts-Superstar Phil Taylor hat sich zu den Gerüchten um ein mögliches Comeback geäußert. "The Power" erklärt seine Beweggründe für die Entscheidung. (Zum Bericht)

-Eishockey: Deutschland droht Abstieg

Bei der U20-WM verpasst der DEB-Nachwuchs den Sieg im zweiten Relegationsspiel gegen Kasachstan. Im dritten Spiel am Sonntag muss ein Sieg her, um den Abstieg abzuwenden. (Zum Bericht)

- Ski alpin: Slowakin besiegt Shiffrin

Mikaela Shiffrin muss sich beim Slalom in Zagreb von einer Slowakin geschlagen geben. Das deutsche Trio landet mit großem Rückstand weit hinten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Wild-Card-Round in der NFL

In der NFL steht die erste Playoff-Runde auf dem Programm. In der ersten Partie bekommen es die Houston Texans mit den Buffalo Bills zu tun (ab 22.35 Uhr in den LIVESCORES). In der Nacht auf Sonntag steht (ab 02.15 Uhr in den LIVESCORES) die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Tennessee Titans auf dem Programm.

- Englische Topklubs im FA Cup gefordert

In Großbritannien steht die dritte Runde des FA Cups auf dem Programm. Ab 18.31 Uhr sind unter anderem Manchester City, Manchester United und Leicester gefordert (alle Spiele im LIVETICKER).

- Stadt-Derby in La Liga

In der spanischen Liga kommt es zum Derby zwischen Espanyol und dem FC Barcelona (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Hallenfußball Live: Budenzauber Emsland

Beim Budenzauber Emsland treffen sich ehemalige Stars und Legenden der Bundesliga. Auch dieses Jahr werden wieder große Namen aufwarten. Neben den Legenden von Werder Bremen, Schalke 04, des VfL Osnabrück, SV Meppen und Hertha BSC hat auch der VfL Bochum sein Kommen angekündigt, darunter Zaubermaus Dariusz Wosz. SPORT1 überträgt ab 17.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

"Mehr Anfragen als mit 28" - Darum geht Ibrahimovic zu Milan

Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim AC Mailand und verrät, warum er sich für die Serie A und gegen viele andere Angebote entschieden hat.