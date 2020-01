Zum Jahresbeginn kann sich ein deutscher Skispringer ganz besonders freuen. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen schaffte Karl Geiger den Sprung aufs Podest - auf den zweiten Platz hinter den Überraschungssieger aus Norwegen Marius Lindvik.

Und am Neujahrstag jagt ein Großereignis das nächste. Am Abend kommt es bei der Darts-WM im Ally Pally zum Showdown. Wer sichert sich den WM-Titel - MvG oder Wright?

Anzeige

Während die einen Sportler aufs Podest springen oder um Titel kämpfen, erforscht Fußballer Max Kruse sein Gesangstalent bei der türkischen Version von "The Voice".

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

- Geiger springt aufs Podest

Karl Geiger hat es beim Neujahrsspringen auf Platz zwei geschafft. Der Traum vom Gesamtsieg geht damit weiter. (Zum Bericht)

- Kruse singt bei "The Voice"

Das war ein Kruse-Auftritt der Extraklasse. Der Fenerbahce-Stürmer nimmt an der türkischen Ausgabe von "The Voice" teil - mit Erfolg. (Zum Bericht)

- Kahn nimmt Arbeit als Vorstand auf

Der erste Tag als Bayern-Vorstand. Oliver Kahn startet das neue Jahr mit einer neuen Aufgabe in München. (Zum Bericht)

- Hennig glänzt bei Tour de Ski

Katharina Hennig glänzt auch bei der vierten Tour-de-Ski-Etappe und setzt damit ihren Aufwärtstrend fort. Gleiches gilt für Lucas Bögl. (Zum Bericht)

- Draisaitl ins All-Star-Team berufen

Der deutsche Eishockeyspieler konnte zufrieden ins neue Jahr gehen. Zum zweiten Mal steht er im Kader des All-Star-Teams der NHL. (Zum Bericht)

- Rooney offiziell Spieler von Derby

Wayne Rooney darf jetzt nicht mehr nur Trainer bei Derby County sein, sondern selber als Spieler auflaufen. Sein Spielervertrag geht bis zum Sommer 2021. (Zum Bericht)

- Chelsea verpasst Sieg nach Fallrückzieher-Gegentor

Ein bitteres Unentschieden für den FC Chelsea. Durch ein spektakuläres Gegentor verliert Chelsea wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. (Zum Bericht)

- Kubica hat einen neuen Job

Der polnische Rennfahrer Robert Kubica fährt nach seinem Aus beim Williams-Team in der kommenden Saison für Alfa Romeo - jedoch nicht als Stammfahrer. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball: 21. Spieltag der Premier League

In England rollt der Ball auch am 1. Januar. Am Abend stehen noch vier der insgesamt neun Spiele des 21. Spieltags an. Unter anderem will der FC Arsenal gegen Manchester United einen Schritt aus der Krise machen. (Premier League: 21. Spieltag am 1. Januar ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: Finale zwischen van Gerwen und Wright

Im Alexandra Palace in London steigt das Finale der Darts-WM 2020. Michael van Gerwen will sich gegen Peter Wright zum vierten Mal zum Weltmeister krönen. Für den Schotten wäre es der erste WM-Triumph. (Darts-WM: Finale am Mittwoch, 1. Januar ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, LIVESTREAM und LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Karl Geiger schafft es beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee auf das Podest und holt in der Gesamtwertung auf. Ein junger Norweger springt Schanzenrekord.