Beim zweiten Gruppenspiel gegen Griechenland feiert das deutsche Team den ersten Sieg, Alexander Zverev muss sich jedoch erneut geschlagen geben.

Karl Geiger landet bei der Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee nur auf dem 16. Rang.

Am Abend starten die deutschen Volleyballer in die Olympia-Qualifikation - LIVE auf SPORT1. Zudem geht es in den NFL-Playoffs erneut rund.

Das ist passiert

- Deutscher Sieg trotz Zverev-Debakel

Alexander Zverev muss im zweiten Gruppenspiel gegen Griechenland die nächste Niederlage im ATP Cup hinnehmen. Sein Vater bekommt den gesamten Frust ab. (Zum Bericht)

- Johaug triumphiert bei Tour de Ski

Therese Johaug fährt bei der Tour de Ski zum dritten Mal zum Sieg. Die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig kämpft sich ins Ziel. (Zum Bericht)

- Geiger enttäuscht in Qualifikation

DSV-Adler Karl Geiger muss sich im Wettkampf steigern, wenn er Gesamtsieger der Tournee werden will. Aber auch die anderen Favoriten lassen in der Quali Federn. (Zum Bericht)

- Eishockey-Nachwuchs hält die Klasse

Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft sichert sich den Klassenerhalt bei der U20-WM mit einem Schützenfest gegen Kasachstan - ein NHL-Talent gänzt. (Zum Bericht)

- Marko Marin verlässt Serbien

Marko Marin wechselt einmal mehr den Klub. Der ehemalige Bundesliga-Spieler verlässt Roter Stern Belgrad und schließt sich einem Klub in Saudi-Arabien an. (Zum Bericht)

- Nächster Neuzugang für 1. FC Köln

Der 1. FC Köln gibt den zweiten Transfer des Winters bekannt. Nach der Ausleihe von Stürmer Mark Uth wird nun auch ein Mittelfeldspieler verpflichtet. (Zum Bericht)

- "Terror" - Kaepernick klagt USA an

Der ehemalige NFL-Quarterback Colin Kaepernik hat nach der Militäraktion der USA gegen den Iran Stellung bezogen. Auf Twitter wählt er drastische Worte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Wild-Card-Round in der NFL

In der NFL steht die erste Playoff-Runde auf dem Programm. Am Abend kommt es zum spannenden Duell zwischen den New Orleans Saints und den Minnesota Vikings (ab 19.05 in den LIVESCORES). Anschließend treffen die Philadelphia Eagles auf die Seattle Seahawks (ab 22.40 Uhr in den LIVESCORES).

Das müssen Sie sehen

- Volleyball: Deutschland beginnt Olympia-Qualifikation

Mehr Spannung geht nicht: Wenn die Berliner Max-Schmeling-Halle ihre Tore zur Olympia-Qualifikation der Volleyball-Männer öffnet, kämpft Deutschland gegen sieben andere Teams um ein einziges Ticket für Tokio. Zum Auftakt geht es gegen Tschechien (Volleyball: Deutschland - Tschechien ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Der FC Bayern trainiert erstmals in Katar. Serge Gnabry fehlt dabei verletzungsbedingt, Manuel Neuer zeigt sich nach der Vermeldung des Nübel-Transfers hochkonzentriert.