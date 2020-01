Bei der Vierschanzentournee steht mit dem Springen in Bischofshofen am Abend die endgültige Entscheidung an. Karl Geiger muss alles riskieren, um einen Tournee-Sieg noch möglich zu machen.

Auch die Volleyballer sind gefordert. In der Olympia-Qualifikation steht in der Gruppe A das Spiel gegen Belgien auf dem Programm - und SPORT1 ist LIVE dabei.

Bereits am Sonntagabend setzte es für die New Orleans Saints in den NFL-Playoffs eine überraschende Niederlage. Nach einem Overtime-Drama durften sich die Vikings über den Sieg und den Einzug in die nächste Runde freuen. Die Seattle Seahawks komplettierten das Feld für die Divisional Round.

Das ist passiert

- Bundesliga: Mehr Spiele im Free-TV?

Die nächste Rechteperiode für die Übertragung der Bundesliga steht an. Ab 2021 sollen wieder mehr Spiele im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. (Zum Bericht)

- NFL: Drama um Wentz - Seahawks schlagen Eagles

Eagles-Star Carson Wentz wird schon wieder zum Pechvogel der Playoffs. Nach einem Kopftreffer muss er früh raus. Russell Wilson und Seattles Defense glänzen. (Zum Bericht)

- NBA: Lakers blocken 20 Würfe - LeBron James mit Triple-Double

Die Lakers schaffen gegen Detroit als erstes NBA-Team seit 19 Jahren mindestens 20 Blocks in einem Spiel - vor allem dank Anthony Davis. LeBron James verbucht sein 90. Triple-Double. (Zum Bericht)

- NHL: Sieg für Rieder - Klatsche für Kahun

Die Calgary Flamesm mit Nationalstürmer Tobias Rieder feiern einen dramatischen Erfolg in Minnesota. Dominik Kahun kommt mit den Penguins unter die Räder. (Zum Bericht)

- Straßer gelingt starkes Comeback

Bärenstarkes Comeback von Linus Straßer. Im ersten Rennen nach seinem Kahnbeinbruch in der rechten Hand fährt er beim Slalom in Zagreb direkt in die Top 8. (Zum Bericht)

- Unterbuchner glänzt bei BDO-WM

Bei der BDO-WM in London zieht Michael Unterbuchner ins Achtelfinale ein. Gegen Willem Mandigers rettet den Deutschen seine Nervenstärke und Checkout-Qualitäten. (Zum Bericht)

- München verliert im Penaltyschießen

Bittere Niederlage für den EHC Red Bull München. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzt es im Penaltyschießen eine Pleite. Auch die Eisbären Berlin verlieren. (Zum Bericht)

- Liverpool-Youngster gewinnen Pokal-Derby

Der erst 18-jährige Curtis Jones entscheidet das Merseyside-Derby im FA Cup. Die Youngster der Reds erteilen Carlo Ancelottis FC Everton eine Lehrstunde. (Zum Bericht)

- NFL: Saints fliegen aus den Playoffs

Bitteres Playoff-Aus für die New Orleans Saints. In de Wild-Card-Round der NFL scheitert das Team um Megastar Drew Brees in der Overtime an den Vikings. (Zum Bericht)

- Draxler glänzt bei PSG-Sieg

Paris Saint-Germain löst seine Aufgabe im französischen Pokal souverän und besiegt einen Sechstligisten. Julian Draxler glänzt mit zwei Vorlagen auf Cavani. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Geiger bei letztem Tournee-Springen gefordert

In Bischofshofen steht das letzte Springen der Vierschanzentournee auf dem Programm. Karl Geiger will nach der nur mäßigen Qualifikation angreifen (Vierschanzentournee: 4. Springen in Bischofshofen ab 17.15 Uhr im LIVETICKER).

- Arsenal muss im FA Cup ran

In Großbritannien steht das letzte Spiel der dritten Runde des FA Cups an. Arsenal muss dabei gegen Leeds United ran (FA Cup: Arsenal - Leeds ab 20.56 Uhr im LIVETICKER).

- Serie A: Neapel empfängt den Tabellenführer

Inter Mailand gastiert in der Serie A beim SSC Neapel. Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti will sich Neapel in der Tabelle nach vorne arbeiten (Serie A: SSC Neapel - Inter Mailand ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- DEL: Pinguine gastieren in Köln

In der DEL empfangen die Kölner Haie das Team aus Krefeld. Um im Playoff-Rennen den Anschluss zu halten, müssen die Gastgeber punkten (DEL: Kölner Haie - Krefeld Pinguine ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Deutsche Volleyballer in Olympia-Quali gefordert

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft strebt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio an. In der Berliner Max-Schmeling-Halle wartet in der Quali-Gruppe A das Team aus Belgien (Volleyball: Deutschland - Belgien ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Vom eigenen Strafraum! Irres Traumtor beim JuniorCup

Gladbach-Teenie Tom Gaal erzielt beim Mercedes-Benz Junior Cup den schönsten Treffer des Turniers. Sein Befreiungsschlag wird unverhofft zum Traumtor.