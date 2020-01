Paukenschlag bei Hannover 96! Die Niedersachsen geben am Donnerstag nach nur acht Monaten die Trennung von Sportchef Jan Schlaudraff bekannt.

Der BVB muss zum Rückrundenauftakt in Augsburg auf ein Trio verzichten, ein Einsatz von Erling Haaland ist zumindest nicht ausgeschlossen. Die deutschen Wasserballer wahren indes ihre Olympia-Chance, Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ailton schwingt bald das Tanzbein.

Anzeige

Am Abend trifft die DHB-Auswahl im ersten Hauptrundenspiel bei der EM auf Weißrussland. Mit dabei sein wird dann auch Johannes Golla, der von Bundestrainer Christian Prokop nachnominiert wurde.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Prokop beruft neuen Spieler in Kader

Bundestrainer Christian Prokop hat vor dem Auftakt der EM-Hauptrunde Johannes Golla (22) in den 16-köpfigen Kader berufen. Der defensivstarke Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt ersetzt den Mindener Rückraumspieler Marian Michalczik und wird im ersten Spiel der zweiten Turnierphase gegen Weißrussland am Donnerstagabend sein EM-Debüt geben. (Zum Bericht)

- Wasserballer wahren Olympia-Chance

Die deutschen Wasserballer haben bei der Europameisterschaft in Budapest ihre Olympia-Chance gewahrt. Nach der erwarteten Auftaktniederlage gegen den WM-Dritten Kroatien (9:17) setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm am Donnerstag gegen die Slowakei mit 8:5 (4:1, 1:2, 3:2, 0:0) durch. (Zum Bericht)

- Ailton nimmt an TV-Show teil

Wie RTL am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, gehört der frühere Werder-Profi Ailton zum Cast für die kommende Staffel von "Let's Dance". "Normalerweise tanze ich mit dem Fußball auf dem Rasen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es ohne Ball auf dem Tanzparkett funktionieren wird", zitiert RTL des ehemaligen Fußballer. (Zum Bericht)

- BVB ohne Trio nach Augsburg

Borussia Dortmund fehlen zum Rückrundenauftakt der Bundesliga beim FC Augsburg definitiv drei Spieler. Thomas Delaney, Ex-Kapitän Marcel Schmelzer und Talent Tobias Raschl werden die Reise nach Schwaben nicht antreten können. Optimistischer ist BVB-Coach Lucien Favre indes bei Marco Reus, Thorgan Hazard und Neuzugang Erling Haaland. (Zum Bericht)

- Peterhansel gewinnt vorletzte Etappe

Stephane Peterhansel hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien seinen vierten Tagessieg geholt. Der Franzose gewann die vorletzte Etappe von Shubaytah nach Haradh im Mini des deutschen Teams X-raid knapp vor Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota). Der ehemalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz steht indes kurz vor dem Gesamtsieg. (Zum Bericht)

- Hannover stellt Schlaudraff frei

Hannover 96 hat sich nach nur knapp acht Monaten von Sportchef Jan Schlaudraff getrennt. Der 36-Jährige wurde wegen "unterschiedlicher Auffassungen über die zentralen Entscheidungen für die Zukunft von Hannover 96" freigestellt, wie der Tabellen-13. am Donnerstag mitteilte. Schlaudraffs Aufgaben übernimmt mit sofortiger Wirkung kommissarisch Gerhard Zuber. (Zum Bericht)

- Doll in Ruhpolding auf dem Podium

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten den vierten Podestplatz in Folge beschert. Der 29-Jährige kam beim Heimweltcup in Ruhpolding im Sprint über 10 km nach einer makellosen Schießleistung auf einen starken dritten Rang. Zu seinem zweiten Saisonsieg fehlten Doll, der vor Weihnachten im französischen Le Grand Bornand im Sprint triumphiert hatte, 12,0 Sekunden. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-EM: Kroatien fordert Gastgeber Österreich

Im ersten Spiel der Hauptrunde trifft Kroatien bei der Handball-EM auf Co-Gastgeber Österreich (Handball-EM: Kroatien - Österreich, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER), Beide Teams nahmen jeweils zwei Punkte aus der Vorrunde mit und haben damit gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

- Handball-EM: Deutschland startet in die Hauptrunde

Bei der Handball-EM geht es in die Hauptrunde und Deutschland ist mittendrin. Zum Auftakt geht es gegen Weißrussland. Will das DHB-Team ernsthaft in den Kampf um das Halbfinale eingreifen, zählt nur ein Sieg. (Handball-EM: Weißrussland - Deutschland, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: EHC Red Bull München muss an die Nordsee

In der DEL will Tabellenführer EHC Red Bull München bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven seine Tabellenführung weiter ausbauen (DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Bislang konnten die Münchner beide Aufeinandertreffen mit den Norddeutschen in dieser Saison für sich entscheiden.

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News live

Die "SPORT1 News" präsentieren ab 18.30 Uhr LIVE im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- Volleyball-Bundesliga live: Berlin Recycling - KW Bestensee

Am 12. Spieltag misst sich der amtierende Meister BERLIN RECYCLING Volleys mit Netzhoppers KW Bestensee, für die es die Premiere auf SPORT1 ist. Das Hinspiel in Königs Wusterhausen ging mit 3:1 an die Hauptstädter. (Volleyball-Bundesliga: Berlin Recycling Volleys - KW Bestensee, ab 19.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Unter dem Motto "Rally for Relief" sammeln Tennis-Superstars Geld für die Buschbrandopfer in Australien. Dabei fahren sie die ganz große Entertainment-Schiene.