Zweiter Akt der Haaland-Festspiele?

Borussia Dortmund eröffnet den 19. Spieltag der Fußballbundesliga gegen den 1. FC Köln. BVB-Winterneuzugang Erling Haaland feiert damit seine Heimpremiere im Signal Iduna Park.

Bei der Handball-EM stehen die Halbfinale an und ALBA Berlin muss in der EuroLeague bei Zalgiris Kaunas antreten.

Bei den deutschen Biathletinnen sorgt Denise Herrmann mit dem ersten Saisonsieg für strahlende Gesichter und Roger Federer vermeidet nach einem 5-Satz-Thriller das frühe Aus in Australien.

Das ist passiert

- Biathlon: Herrmann sorgt für Siegpremiere

Erstmals in dieser Saison steht eine deutsche Biathletin in einem Einzelrennen ganz oben. Denise Herrmann gewinnt die Verfolgung in Pokljuka. (Zum Bericht)

- Aston Martin steigt aus DTM aus

Schlechte Nachrichten für die Fans der DTM. Aston Martin steigt nur wenige Monate vor Beginn der neuen Saison aus. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. (Zum Bericht)

- DEL: Haie verpflichten Ex-NHL-Profi

In der DEL müssen die Kölner Haie derzeit eine Niederlage nach der anderen einstecken. Nun reagieren die Rheinländer und verpflichten einen Kanadier. (Zum Bericht)

- Tennis: Federer siegt nach Fünf-Satz-Krimi

Roger Federer steht bei den Australian Open im Achtelfinale. Der Schweizer muss gegen den Australier John Millmann allerdings bis zuletzt kämpfen. (Zum Bericht)

- Rallye Dakar: Rallye Daker fordert noch ein Opfer

Es ist schon der zweite Todesfall bei der diesjährigen Rallye Dakar: Motorrad-Pilot Edwin Straver bezahlt den Unfall beim Wüstenrennen mit dem Leben. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Dreßen verpatzt Streif-Generalprobe

Die "Probefahrt" für das Abfahrtsrennen auf der Streif geht für Thomas Dreßen gründlich daneben. Ein Teamkollege überzeugt dagegen beim Super G in Kitzbühel. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Rebensburg schwach, Shiffrin siegt

Bei der Abfahrt in Bansko zeigt Viktoria Rebensburg erneut Schwächen. Kira Weidle schlägt sich achtbar, US-Superstar Shiffrin ist nicht zu schlagen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

BVB-Winterneuzugang Erling Haaland legte am zurückliegenden Spieltag gegen den FC Augsburg einen Traumstart hin. Zum Auftakt des 19. Spieltages der Bundesliga-Saison 2019/20 präsentiert sich der Norweger gegen den 1. FC Köln nun erstmals den Fans im Signal Iduna Park (Bundesliga: Borussia Dortmund - 1. FC Köln am Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER).

- Handball-EM: Die beiden Halbfinals

Die Halbfinalisten bei der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden stehen fest - jetzt beginnt der große Kampf ums Endspiel (Handball-EM: Norwegen - Kroatien ab 18 Uhr im LIVETICKER). Mit von der Partie sind Norwegen und Kroatien sowie Spanien und Slowenien. (Handball-EM: Spanien - Slowenien ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball, EuroLeague mit ALBA

ALBA Berlin ist zu Jahresbeginn viel unterwegs. Gleich drei EuroLeague-Auswärtsspiele bringt der Spielplan zu Papier. Nachdem das erste mit 93:86 bei Olympiakos Piräus gewonnen und das zweite mit 94:85 bei Roter Stern Belgrad ebenfalls siegreich gestaltet wurde, peilt ALBA bei Zalgiris Kaunas den dritten Sieg in Serie an. Nun treffen die Hauptstädter auf Zalgiris Kaunas (Basketball, EuroLeague: Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

NBA: Mega-Assist! LeBron James führt LA Lakers zum Sieg über Brooklyn Nets - LeBron James und die LA Lakers siegen locker gegen die Brooklyn Nets. Der King legt ein Triple-Double auf und glänzt mit einem besonderen Assist.