Die Handball-EM findet am Sonntag mit dem Finale zwischen Spanien und Kroatien ihr Ende. Dabei will Kroatien zum ersten Mal EM-Gold gewinnen. Auch in Kitzbühel geht es heiß her. Nach Super-G und Abfahrt steht der Slalom auf dem Programm.

Auch die Biathleten sind am Nachmittag gefordert. Der Massenstart der Herren und Damen steht auf dem Programm In der Bundesliga empfängt Bremen die TSG Hoffenheim und Düsseldorf ist in Leverkusen zu Gast.

Bereits am Samstag hat sich der FC Bayern mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen Schalke bis auf einen Punkt an Tabellenführer Leipzig angenähert. In der NBA hat LeBron James den nächsten Meilenstein geschafft und Kobe Bryant überholt.

Das ist passiert

- Leipzig-Pleite stachelte Bayern an

Der FC Bayern macht dank einer Galavorstellung kurzen Prozess mit dem FC Schalke 04. Der Rekordmeister rückt somit bis auf einen Punkt an RB Leipzig ran. (Zum Bericht)

- Nagelsmann ledert gegen eigene Spieler

RB Leipzig stolpert bei Eintracht Frankfurt. Dem Tabellenführer gelingt trotz guter Chancen kein Treffer, Trainer Julian Nagelsmann übt harsche Kritik an seinen Spielern. (Zum Bericht)

- Norwegen schnappt sich Bronze

Bei der Handball-EM sichert sich Norwegen die Bronzemedaille. Superstar Sander Sagosen überragt zwar nicht mit seiner Leistung, erreicht aber dennoch einen Rekord. (Zum Bericht)

- LeBron überholt Bryant in ewiger Scorerliste

LeBron James hat bei der Pleite gegen die Philadelphia 76ers Geschichte geschrieben. Per Korbleger im dritten Viertel überholt er Kobe Bryant in der ewigen Scorerliste. (Zum Bericht)

- Draisaitl triumphiert bei All-Star-Game

Leon Draisaitl und sein Sturmpartner Connor McDavid holen mit dem Team der Pacific Division die Trophäe beim All-Star-Game. Der Deutsche erzielt vier Treffer. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Federer kämpft ums Viertelfinale

Bei den Australian Open ist am Sonntagmorgen Roger Federer gefordert. Im Achtelfinale bekommt es der Schweizer mit Marton Fucsovics zu tun (ab 10.15 Uhr im LIVETICKER).

- Ski Alpin: Slalom in Kitzbühel

Nach Super-G und Abfahrt steht in Kitzbühel mit dem Slalom der letzte Wettbewerb auf dem Programm (ab 10.30 Uhr im LIVETICKER).

- Biathlon: Massenstart der Herren und Damen

In Pokljuka stehen mit den Masssenstarts der Herren und Damen die letzten Wettkämpfe an diesem Wochenende auf dem Programm (Massenstart der Herren ab 12.15 Uhr, Massenstart der Damen ab 15 Uhr im LIVETICKER).

- FA Cup mit United, Liverpool und City

Im englischen FA Cup steht die dritte Runde auf dem Programm. Manchester City muss gegen Fulham ran (ab 14 Uhr im LIVETICKER). Manchester United ist bei Tranmere Rovers geofrdert (ab 16 Uhr im LIVETICKER). Zudem spielt Liverpool gegen Shrewsbury Town (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga mit Bremen gegen Hoffenheim

Im ersten Sonntagsspiel treffen in der Bundesliga Werder Bremen und Hoffenheim aufeinander (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Kann sich Bremen im Abstiegskampf Luft verschaffen?

- Handball-EM: Finale Spanien vs. Kroatien

Die Handball-EM findet am Sonntag mit dem Finale zwischen Spanien und Kroatien ihr Ende (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER). Wer krallt sich den begehrten Titel?

- Bundesliga mit Leverkusen - Düsseldorf

Zum Abschluss des 19. Bundesliga-Spieltages treffen am Abend Bayer Leverkusen und die Fortuna aus Düsseldorf aufeinander (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Gelingt Leverkusen der Sprung auf Rang fünf?

Das müssen Sie heute sehen

- Doppelpass mit Schmadtke und Finke

Im Doppelpass begrüßt Moderator Thomas Helmer Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Ex-Freiburg-Coach Volker Finke. Außerdem ist der frühere FIFA-Schiedsrichter Markus Merk zu Gast. Neben Co-Moderatorin Ruth Hofmann sind zudem Thomas Wagner (RTL), Heiko Ostendorp (RedaktionsNetzwerk Deutschland) und Peter Müller von der Funke Mediengruppe zu Gast (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- BBL: Braunschweig vs. Brose Bamberg

In der BBL empfangen am Nachmittag die Basketball Löwen Braunschweig den früheren Meister Brose Bamberg (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Im Vorjahr deklassierte der Gastgeber das Team aus Franken mit 92:66. Gibt es eine Wiederholung?

- DEL: Eisbären Berlin vs. Schwenninger Wild Wings

Am 41. Spieltag der DEL-Hauptrunde empfangen die Eisbären Berlin zu Hause die Schwenninger Wild Wings. Der ambitionierte Hauptstadt-Klub geht als Favorit aufs Eis, ist aber gewarnt (ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

- Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam vs. VC Wiesbaden

Am 14. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Frauen messen sich der SC Potsdam und der VC Wiesbaden (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Im Hinspiel siegte Potsdam mit 3:2. Wird es wieder ähnlich knapp?

Das Video-Schmankerl des Tages

Marc-André ter Stegen entschärft bei Barcas Gastspiel in Valencia früh einen Strafstoß. Doch die Katalanen kommen auch danach nicht richtig in die Gänge.