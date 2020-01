Kater am Neujahrstag? Von wegen! Auch zum Start ins neue Jahr ist sportlich eine Menge geboten. Am Abend steigt das Finale der Darts-WM zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright.

Bei der Vierschanzentournee wollen die deutschen Skispringer ihren erfolgreichen Start in Oberstdorf positiv verwerten. Gekickt wird in der Premier League in England.

Bereits am Silvesterabend wurde mit dem Abgang von Julian Weigl die nächste Personalie in Dortmund bekannt gegeben. Für Lukas Podolski gibt es in Japan Grund zu Feiern.

Das ist passiert

- Weigl verlässt Borussia Dortmund

Julian Weigl macht noch vor dem Jahreswechsel Nägel mit Köpfen. Der Mittelfeldspieler wechselt vom BVB nach Portugal und verabschiedet sich mit emotionalen Worten. (Zum Bericht)

- Podolski feiert Pokalsieg in Japan

Lukas Podolski gewinnt in seinem womöglich letzten Spiel für Vissel Kobe den japanischen Pokal. Der Klub des Ex-Kölners feiert den größten Erfolg der Historie. (Zum Bericht)

- Sherrock sagt Darts-WM der Frauen ab

Nach ihrem furiosen Auftritt bei der PDC-WM sagt die neue Darts-Queen Fallon Sherrock ihren Start bei der Frauen-WM der BDO ab - wegen zu wenig Preisgeld. (Zum Bericht)

- Doncic unterliegt gegen Schröder und vergibt Wurf

Im deutschen NBA-Duell hat Dennis Schröder mit OKC gegen Mavs-Profi Maxi Kleber die Nase vorne. Superstar Luka Doncic und Kollege Kleber vergeben wichtige Würfe. (Zum Bericht)

- Handball: Semper sagt für EM ab

Bundestrainer Christian Prokop muss die nächste Hiobsbotschaft für die Handball-EM 2020 hinnehmen. Rückraumspieler Franz Semper kann auf Grund einer Herzmuskelentzündung nicht teilnehmen. Ein Stuttgarter rückt nach. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Price tritt gegen Wright nach

Das Halbfinale der Darts-WM zwischen Peter Wright und Gerwyn Price hat Spuren hinterlassen - vor allem bei Verlieren Price. Der Waliser legte am Dienstag mit einem Statement bei Twitter nach und nannte den Zoff mit Wright als Grund für seine schlechte Leistung. Danach entschuldigte er sich. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Bei der 68. Vierschanzentournee steht das traditionelle Neujahrsspringen an. Auf der Olympiaschanze will Karl Geiger Auftaktsieger und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi die Gesamtführung streitig machen. (Vierschanzentournee: Neujahrsspringen um 14 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: 21. Spieltag der Premier League

In England rollt der Ball auch am 1. Januar. Neun Spiele des 21. Spieltags werden ausgetragen. Unter anderem will der FC Arsenal gegen Manchester United einen Schritt aus der Krise machen. (Premier League: 21. Spieltag am 1. Januar ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: Finale zwischen van Gerwen und Wright

Im Alexandra Palace in London steigt das Finale der Darts-WM 2020. Michael van Gerwen will sich gegen Peter Wright zum vierten Mal zum Weltmeister krönen. Für den Schotten wäre es der erste WM-Triumph. (Darts-WM: Finale am Mittwoch, 1. Januar ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, LIVESTREAM und LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Bald ist die Darts-WM 2020 vorbei. Auch dieses Jahr gab es einige Highlights zu bestaunen. Die fünf besten Highfinishes gibt es zusammengefasst im Video.