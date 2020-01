Auf diesen Tag haben die Fußball-Fans in Deutschland lange gewartet: Die Bundesliga ist zurück!

Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte hält der Spielplan auch gleich eine äußerst attraktive Partie parat: Der FC Schalke empfängt Borussia Mönchengladbach.

Anzeige

Außerdem gehen im Biathlon die Damen in der Staffel an den Start, auch bei der Handball-EM sind mehrere Spiele geboten.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Handball-EM: DHB-Team wahrt Halbfinal-Chance

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen Weißrussland die erste richtig starke Vorstellung bei der EM ab und belohnt sich mit einem klaren Sieg. (Zum Bericht)

- Handball-EM: DHB-Star in Kabine eingesperrt

Die deutschen Handballer erarbeiten sich zur Pause gegen Weißrussland eine komfortable Führung. In der Halbzeit kommt es zu einem kuriosen Zwischenfall. (Zum Bericht)

- Handball-EM: Schweden-Quartett leistet sich Alkohol-Eskapade

Kein Alkohol am Ball: Mit einer öffentlichen Entschuldigung haben sich vier schwedische Handball-Nationalspieler reumütig zu ihrem nächtlichen Ausflug in eine Bar in Malmö bekannt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Martínez will bei Bayern bleiben

Der baskische Mittelfeldmann will seinen Vertrag in München verlängern. Doch seine Zukunft ist vom Trainer abhängig. (Zum Bericht)

- DEL: München feiert Comeback-Sieg

Der Spitzenreiter der DEL macht einen Schritt aus dem Formtief heraus. Der EHC Red Bull München dreht gegen die Pinguins nach einem klaren Rückstand auf. (Zum Bericht)

- NFL: Haftbefehl gegen Odell Beckham Jr

Odell Beckham Jr. droht Ärger mit der Polizei in New Orleans. Bei einer Kabinen-Party lässt sich der NFL-Star offenbar zu einer irren Aktion hinreißen. (Zum Bericht)

- NBA: Bucks düpieren Celtics dank Rekord

Die Boston Celtics mit Daniel Theis unterliegen den Milwaukee Bucks, die eine furiose erste Halbzeit hinlegen. Bostons Aufholjagd kommt zu spät. (Zum Bericht)

- MLB: Mets feuern Coach vor Debüt

Der Spionage-Skandal in der MLB hat nun auch Konsequenzen für den Manager der New York Mets. Der Klub trennt sich mit sofortiger Wirkung vom 42-Jährigen. (Zum Bericht)

- NHL: Owetschkin auf Rekordjagd

Superstar Alexander Owetschkin hat die nächste Bestmarke eingestellt. In seiner 15. NHL-Saison hat der Russe nun in jeder Spielzeit immer mindestens 30 Tore erzielt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Biathlon: Staffel der Damen

Zwei Mal verpasste die deutsche Biathlon Staffel der Damen in diesem Winter bereits denkbar knapp das Podest, jetzt soll es für die DSV-Athletinnen Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann in Ruhpolding besser laufen (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

- Handball-EM: Island, Ungarn und Portugal im Einsatz

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer starken Leistung in die Hauptrunde der EM gestartet. Am Freitag trifft Slowenien auf Island (16 Uhr im LIVETICKER), Norwegen misst sich mit Ungarn (18.15 Uhr im LIVETICKER) und Portugal bekommt es mit den Schweden zu tun (20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: FC Schalke - Borussia Mönchengladbach

Schluss mit der Fußball-Pause in Deutschland! Die Bundesliga ist zurück und hat zum Auftakt in die Rückrunde gleich ein Topspiel parat (Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- SPORT1 News Live

Die "SPORT1 News" präsentieren die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen (um 18.30 Uhr LIVE im TV und im STREAM). Auch aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports wird berichtet.

Das Video-Schmankerl des Tages

Wildes Gerücht: Wie gut passt Mbappé zu Klopps FC Liverpool? Fabinho wünscht sich Kylian Mbappé zu den Reds. Doch passt ein Monster-Transfer des Franzosen auch zur Einkauf-Strategie und zum Spielsystem von Jürgen Klopp?