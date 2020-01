Der FC Liverpool ist nun seit einem Jahr in der Liga ungeschlagen.

Auch Aufsteiger Sheffield United kann die Reds mit Trainer Jürgen Klopp nicht aufhalten. Derweil kassiert der FC Bayern in der Euroleague eine üble Klatsche.

Bei der Vierschanzentournee steht in Innsbruck die Qualifikation an. während es in der DEL zum Fernduell um Platz zwei kommt.

Das ist passiert

- Liverpool feiert historischen Erfolg

Der FC Liverpool setzt in der Premier League seinen Siegeszug fort. Das Team von Jürgen Klopp bezwingt auch Aufsteiger Sheffield United. Der Coach ist sprachlos. (Zum Bericht)

- Rooney führt Derby bei Debüt zum Sieg

Wayne Rooney läuft bei seinem Debüt als Spieler von Derby County als Kapitän auf das Feld. Der Stürmer bereitet beim Sieg den Führungstreffer vor. (Zum Bericht)

- Basketball, EuroLeague: Üble Klatsche für Bayern

Der FC Bayern München gerät im Kampf um die Playoffs der EuroLeague weiter ins Hintertreffen. Bei Roter Stern Belgrad kassiert das Team von Dejan Radonjic eine Klatsche. (Zum Bericht)

- ATP Cup: Kyrgios spenden pro Ass

Australien leidet unter verheerenden Buschfeuern. Nick Kyrgios will daher beim ATP Cup für jedes Ass spenden, Alex de Minaur legt sogar noch einen drauf. (Zum Bericht)

- NBA: Große Geste von Doncic bei Mavs-Sieg

Luka Doncic liefert gegen die Brooklyn Nets erneut ein Double-Double ab. Vor der Partie posiert er mit einem ganz besonderen Fan. Maxi Kleber glänzt. (Zum Bericht)

- Euroleague: Spanoulis knackt Punkte-Rekord

Euroleague-Legende Vassilis Spanoulis darf sich über eine weitere Bestmarke freuen. Per Stepback-Dreier übernimmt er die Führung in der ewigen Scorerliste. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Skispringen: Gewinnt Geiger auch die Innsbruck-Quali?

Die Vierschanzentournee macht Station in Österreich. Beim dritten Springen in Innsbruck will Karl Geiger weiter Druck auf den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi aufbauen. Bei der Qualifikation geht es um eine gute Ausgangsposition. (Alle Informationen und News zur Vierschanzentournee auf SPORT1.de

- DEL: Fernduell um Platz zwei

Während der EHC Red Bull München in der DEL enteilt ist, geht es dahinter spannend zu. Am Abend kämpfen Meister Adler Mannheim und die Straubing Tigers im Fernduell um Platz zwei. Die Adler spielen gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters, die Tigers müssen zum ERC Ingolstadt (DEL: 34. Spieltag ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball: Berlin in der EuroLeague gefordert

In der EuroLeague läuft es für ALBA Berlin alles andere als nach Maß. Am Freitagabend sind die Berliner bei Valencia Basket gefordert (EuroLeague: Valencia Basket - ALBA Berlin, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- La Liga: Spanien startet ins neue Jahr

Die La Liga ist aus dem kurzen Winterschlaf erwacht, die Mannschaften starten ins neue Jahr. zum Auftakt empfängt der FC Sevilla Athletic Bilbao. (La Liga: FC Sevilla - Athletic Bilbao, 21 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Hallenfußball Live: Cup der Öffentlichen Versicherungen 2020, Oldenburg

Das Video-Schmankerl des Tages