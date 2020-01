Die deutschen Handballer kassieren bei der EM gegen Kroatien eine ganz bittere Niederlage und können das Halbfinale fast schon abschreiben.

RB Leipzig marschiert derweil in der Bundesliga vorneweg, auch gegen Union Berlin siegt das Nagelsmann-Team. Der FC Bayern kann am Sonntag den Rückstand auf den Tabellenführer wieder verkürzen.

In England steht derweil das spannungsgeladene Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United an. Auch die NFL-Playoffs gehen in die heiße Phase, die Super-Bowl-Teilnehmer werden gesucht.

Das ist passiert

- Handball-EM: Deutschlands Halbfinal-Traum fast geplatzt

Die deutschen Handballer verspielen bei der EM gegen Kroatien eine klare Führung und unterliegen knapp. Die Teilnahme am Halbfinale ist nur noch theoretisch möglich. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Leipzig dreht Partie gegen Union

RB Leipzig ringt Union Berlin trotz eines frühen Gegentreffers nieder und baut die Führung an der Tabellenspitze aus. Timo Werner trifft sehenswert. (Zum Bericht)

- Nübel feiert Comeback bei Schalke

Alexander Nübel steht erstmals seit einem Monat wieder bei Schalke 04 im Tor. Beim Test gegen Preußen Münster gibt ein Neuzugang sein Debüt für die Königsblauen. (Zum Bericht)

- Podolski wechselt in die Türkei

Lukas Podolski hat einen neuen Klub. Nach dem Besuch beim 1. FC Köln geht sein Flieger in die Türkei. Schon am Sonntag soll er einen Vertrag unterschreiben. (Zum Bericht)

- Werder gibt Entwarnung bei Vogt

Werder Bremens Neuzugang Kevin Vogt verletzt sich bei seinem Debüt gegen Düsseldorf. Die Beteiligten machen sich große Sorgen, dann gibt Werder Entwarnung. (Zum Bericht)

- UFC: McGregor siegt nach Blitz-K.o.

Conor McGregor hat es bei seiner Rückkehr in die UFC besonders eilig und schlägt seinen Gegner bereits in der ersten Runde K.o. Danach spuckt er große Töne. (Zum Bericht)

- NBA: LeBron trotzt Rockets-Duo bei Lakers-Sieg

Die Los Angeles Lakers schlagen die Houston Rockets auch ohne den verletzten Anthony Davis. Die Clippers können sich erneut auf Kawhi Leonard verlassen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bayern startet in Rückrunde

Im ersten Sonntagsspiel empfängt Hertha BSC mit Trainer Jürgen Klinsmann den FC Bayern. Die Münchner müssen siegen, um an Tabellenführer RB Leipzig dranzubleiben. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) Zum Abschluss des 18. Spieltags trifft der SC Paderborn auf Bayer Leverkusen (Bundesliga: SC Paderborn - Bayer Leverkusen ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Heißes Derby zwischen Liverpool und ManUnited

Derbyzeit in der Premier League: Tabellenführer FC Liverpool empfängt Rivale Manchester United. Im Hinspiel gaben die Reds beim 1:1 zum einzigen Mal Punkte in dieser Ligasaison ab. (Premier League: FC Liverpool - Manchester United ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

- Setién gibt Debüt als Barca-Coach

Beim FC Barcelona beginnt eine neue Ära. Nach dem Aus von Ernesto Valverde setzen die Katalanen auf den neuen Coach Quique Setién. Der empfängt bei seinem Debüt den FC Granada. (La Liga: FC Barcelona - FC Granada ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Biathlon: Verfolgung der Damen und Herren

Abschluss der Biathlon-Festspiele in Ruhpolding: Am Sonntag steigen die Verfolgungen der Damen (12.15 Uhr im LIVETICKER) und Herren (14.30 Uhr im LIVETICKER), bei denen die Deutschen Top-Resultate anpeilen.

- NFL: Super-Bowl-Teilnehmer gesucht

In der NFL werden die Teilnehmer beim Super Bowl LIV gesucht. Zunächst duelliert sich Überraschungsteam Tennessee Titans mit den Kansas City Chiefs (21.05 Uhr in LIVESCORES), anschließend kommt es zum Duell San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers (0.40 Uhr in LIVESCORES).

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass mit Baumann und Effenberg

Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass mit Frank Baumann, Geschäftsführer Sport Werder Bremen, über den Rückrundenstart (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind die beiden SPORT1-Experten Marcel Reif und Stefan Effenberg sowie Jan Age Fjörtoft, Klublegende von Eintracht Frankfurt und Ex-Nationalspieler von Norwegen, SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Jean-Julien Beer (Weser-Kurier)

- BBL: Bayern in Ludwigsburg gefordert

Am 16. Spieltag empfangen die MHP RIESEN Ludwigsburg den FC Bayern München zum Topspiel der BBL. Die Riesen wollen den kriselnden Bayern die erste Saisonniederlage in der Bundesliga zufügen. (BBL: MHP RIESEN Ludwigsburg - FC Bayern München ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- DEL: Ice Tigers und Haie im Krisenduell

Am 39. Spieltag empfangen die THOMAS SABO Ice Tigers in Nürnberg die Kölner Haie. Während Nürnberg nach einer langen Negativserie langsam wieder auf die Erfolgsspur gefunden hat, steckt Köln nach sieben Niederlagen in Folge in einer tiefen Krise. (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Kölner Haie ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- NHL: Penguins treffen auf Bruins

SPORT1 bietet der stärksten Eishockey Liga der Welt und ihren deutschen Legionären die passende Bühne und zeigt ab Januar regelmäßig am Sonntag zur Primetime ausgewählte Livespiele im Free-TV. Diesmal steht DDominik Kahun im Fokus, der mit seinen Pittsburgh Penguins die Boston Bruins empfängt. (NHL: Pittsburgh Penguins - Boston Bruins ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Erling Haaland erzielt bei seinem BVB-Debüt in Augsburg drei Treffer. Trainer Lucien Favre gerät ins Schwärmen, Martin Schmidt spricht vom "Haaland-Schock".