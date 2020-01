Die deutschen Handballer gewinnen bei der EM das Spiel um Platz fünf.

In der Bundesliga patzt Tabellenführer RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach feiert den ersten Sieg in der Rückrunde. Der FC Bayern München kann am Abend gegen den FC Schalke 04 den Rückstand auf die Spitze auf einen Punkt verkürzen.

Bei der Streif enttäuscht die deutsche Hoffnung Thomas Dreßen, er landet weiter hinten. Auch die Single-Mixed-Staffel im Biathlon enttäuschte.

Besser machte es die Mixed-Staffel, die trotz des Fehlens einiger Stars auf das Podest lief.

Das ist passiert

- Handball-EM: Deutschland wird Fünfter

Der deutschen Handball-Nationalmannschaft gelingt bei der Europameisterschaft ein versöhnlicher Abschluss. Gegen Portugal tut sich das Team aber dennoch schwer. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Subotic führt Union zum Sieg

Der 1. FC Union Berlin feiert gegen den FC Augsburg seinen ersten Sieg im Jahr 2020. Nach torlosen ersten 45 Minuten bricht Neven Subotic den Bann. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Klinsmann jubelt in letzter Minute

Joker Mehmedi bringt den VfL Wolfsburg gegen die Hertha auf die Siegerstraße. Doch die Berliner kommen zurück - und jubeln dank Lukebakio in letzter Minute. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Paderborn siegt in Unterzahl

Kellerkind Paderborn bäumt sich im Abstiegskampf auf und siegt trotz Unterzahl in Freiburg. Damit gibt der Aufsteiger vorübergehend die rote Laterne in der Bundesliga ab. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Plea trifft doppelt bei Gladbach-Sieg

Borussia Mönchengladbach feiert den ersten Sieg in der Rückrunde. Der Sieg gegen den FSV Mainz ist Matchwinner Alassane Pléa zu verdanken, der Franzose trifft doppelt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Leipzig unterliegt in Frankfurt

RB Leipzig stolpert über Eintracht Frankfurt. Dem Tabellenführer gelingt trotz guter Chancen kein Treffer, der Eintracht verhilft ein Traumtor zum Sieg. (Zum Bericht)

- Biathlon: Mixed-Staffel sprintet auf das Podium

Die deutschen Biathleten erreichen bei der Mixed-Staffel in Pokljuka überraschend eine Podestplatzierung. Die Top-Athleten erhalten indes eine Pause. (Zum Bericht)

- Australian Open: Zverev marschiert ins Achtelfinale

Alexander Zverev präsentiert sich bei den Australian Open nach wie vor in bestechender Form. Auch dem Spanier Fernando Verdasco lässt er keine Chance. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Weidle wieder in den Top 10

Bei der zweiten Abfahrt in Bansko zeigt Kira Weidle wieder eine starke Leistung ,verpasst aber das Podest - wie auch Michaela Shiffrin. Eine Italienerin gewinnt. (Zum Bericht)

- Dani Olmo wechselt zu RB Leipzig

Der Wechsel von Dani Olmo zu RB Leipzig ist offiziell bestätigt. Das Mittelfeld-Talent stammt aus Barcas Talentschmiede und kommt aus Kroatien in die Bundesliga. (Zum Bericht)

- Lesser und Preuß enttäuschen

Im slowenischen Pokljuka reicht es für das deutsche Duo Lesser/Preuß in der Single-Mixed-Staffel nicht einmal für die Top Ten. Frankreich siegt vor Estland. (Zum Bericht)

- Dreßen verpatzt Streif

Thomas Dreßen kann seinen Sieg auf der Streif nicht wiederholen und landet im hinteren Feld. Ein Österreicher jubelt. Romed Baumann rast in die Top Ten. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern empfängt Schalke zum Topspiel

Nachdem Borussia Dortmund am Freitag gegen den 1. FC Köln vorgelegt hat, ist der FC Bayern am Abend gegen den formstarken FC Schalke gefordert (Bundesliga: FC Bayern - FC Schalke 04 ab 18:30 Uhr im LIVETICKER). Bereits am Nachmittag kann der Tabellenführer RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt sein Punktepolster ausbauen (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-EM: Spiel um Platz drei

Bei der Handball-EM steig am Abend das Spiel um die Bronzemedaille. Slowenien spielt gegen Norwegen um den dritten Platz. (Handball-EM: Slowenien - Norwegen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Boxen: Boxabend aus Hamburg

Erstmals wird ein Kampfabend in Deutschland von Team Sauerland und Universum Boxpromotion gemeinsam veranstaltet. SPORT1 überträgt das Event aus dem "Work Your Champ"-Gym ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM. Für Team Sauerland geht unter anderem Superweltergewichtler Abass Baraou (8-0, 5 K.o.), der als WBC International Champion in die Hansestadt kommt, an den Start. Der 25-Jährige ist die Nummer 9 der IBF- und die Nummer 15 der WBC-Weltrangliste.

Das Video-Schmankerl des Tages

Favre schwärmt von Haaland: "Nicht zu bremsen"

Dortmunds Neuzugang Erling Haaland knipst erneut nach Einwechslung. Trainer Lucien Favre gerät über den Norweger ins Schwärmen.