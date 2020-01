Am dritten Tag der Australian Open zieht Roger Federer souverän in die dritte Runde ein. Bei den Damen gibt sich Serena Williams ebenfalls keine Blöße und besiegt Tamara Zidansek in der Night Session.

Am frühen Nachmittag hat der FC Bayern seinen Leihspieler Álvaro Odriozola von Real Madrid den Medienvertretern vorgestellt.

Nach den Partien zwischen Kroatien und Spanien, sowie Portugal und Ungarn steht nun der Gegner des DHB-Teams im Spiel um Platz fünf bei der Handball-EM fest. Die Mannschaft von Christian Prokop trifft auf Portugal.

Das DHB-Team will allerdings zuvor am Abend nach dem Sieg gegen Österreich auch gegen Tschechien überzeugen. In der Premier League steht 24. Spieltag an.

Das ist passiert

- Fußball: Fix! Bayern leiht Real-Star aus

Der FC Bayern hat Álvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen. Der Spanier schließt eine zuvor von Flick bemängelte Lücke im Bayern-Kader. (Zum Bericht)

- Fußball: Bayern meldet Vollzug bei Ajax-Talent

Nun ist es offiziell: Der FC Bayern holt Ajax-Talent Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam. Der 20-Jährige soll Spielpraxis sammeln. (Zum Bericht)

- Fußball: RB verpflichtet Torwart-Talent

Obwohl die Rückrunde der diesjährigen Saison erst einen Spieltag alt ist, plant man bei Leipzig schon jetzt für die kommende Saison. Der erste Sommertransfer steht fest. (Zum Bericht)

- Fußball: Favre äußert sich zu Alcácer-Zukunft

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln fordert Lucien Favre mehr Konzentration in der Defensive. Bezüglich der Zukunft von Paco Alcácer hält er sich auffällig zurück. (Zum Bericht)

- Handball-EM: DHB-Gegner steht fest

Nach den Partien zwischen Kroatien und Spanien, sowie Portugal und Ungarn steht nun der Gegner des DHB-Teams im Spiel um Platz fünf fest. Die Mannschaft von Christian Prokop trifft auf Portugal. (Zum Bericht)

- Frauenfußball: Quali-Turnier wegen Virus verlegt

Das Coronavirus in China sorgt für eine Verlegung des Olympia-Qualifikationsturniers der Fußball-Frauen in China. Auch die Boxer sind betroffen. (Zum Bericht)

- Olympia: Kuntz plant ohne Lukas Podolski

Lukas Podolskis Olympia-Traum ist geplatzt. Der Ex-Nationalspieler steht angeblich nicht auf der Olympia-Kandidaten-Liste von DFB-Trainer Stefan Kuntz. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern-Gegner holt Ex-NBA-Star

Der FC Bayern trifft in der Euroleague im nächsten Spiel auf Maccabi Tel Aviv. Die Israelis verstärken sich kurz zuvor mit einem früheren NBA-All-Star. (Zum Bericht)

- American Football: NFL plant Mega-Spektakel bei Draft

Die NFL plant für den kommenden Draft in Las Vegas offenbar die ganz große Show. Boote und Wasserfontänen sollen für Spektakel sorgen. (Zum Bericht)

- Volleyball: Alpenvolleys feuern Australien-Star

Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching trennen sich überraschend von ihrem Außenangreifer, der Kapitän der australischen Nationalmannschaft ist. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Copa del Rey mit FC Barcelona und Real Madrid

In der vierten Runde der Copa del Rey reist der FC Barcelona zu UD Ibiza. (Copa del Rey: UD Ibiza - FC Barcelona, ab 19 Uhr im LIVETICKER) Real Madrid gastiert derweil bei Drittligisten Unionistas Salamanca. (Copa del Rey: Unionistas Salamanca - Real Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Coppa Italia: Juventus Turin - AS Rom

Im Viertelfinale der Coppa Italia empfängt der amtierende Meister Juventus Turin mit seinem Superstar Cristiano Ronaldo die AS Rom. Für eines der beiden Teams wird auch in dieser Spielzeit bereits im Viertelfinale der Traum vom italienischen Pokalsieg vorbei sein. (Coppa Italia: Juventus Turin - AS Rom, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-EM: Tschechien - Deutschland

Das DHB-Team will nach dem Sieg gegen Österreich auch im Hauptrundenabschluss gegen Tschechien überzeugen - bevor das Spiel um Platz fünf in Stockholm ansteht. (Handball-EM: Tschechien - Deutschland, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League mit United, Spurs, Leicester

Nachdem der souveräne Spitzenreiter FC Liverpool am vergangenen Sonntag eine Nummer zu groß war, soll im heimischen Old Trafford gegen den FC Burnley (Premier League: Manchester United - FC Burnley, ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) nun der dritten Heimsieg in Serie gefeiert werden. Die Tottenham Hotspur empfangen unterdessen Nowich City. (Premier League: Tottenham Hotspur - Norwich City, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Leicester City steht gegen West Ham United vor einem lösbaren Heimspiel. (Premier League: Leicester City - West Ham United, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

Das Video-Schmankerl des Tages

Kehrt Douglas Costa nach München zurück? Ex-Bayern-Profi Zé Roberto spricht sich für eine Rückhol-Aktion des brasilianischen Flügelflitzers aus.