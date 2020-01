In Österreich, Schweden und Norwegen beginnt die Handball-Europameisterschaft - und die DHB-Männer legen gleich gegen die Niederlande los.

Die deutschen Volleyballer sind im Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin im Halbfinale gegen Bulgarien gefordert, während beim Biathlon-Weltcup in Oberhof der 7,5-km-Sprint der Frauen auf dem Programm steht.

Im Trainingslager des FC Bayern in Doha spricht Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei einer Pressekonferenz.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Direkte Ecke! Sensationstor von Kroos

Beim 3:1-Sieg im spanischen Supercup-Halbfinale hat der deutsche Superstar von Real Madrid Gegner FC Valencia mit einer direkt verwandelten Ecke düpiert (Zum Bericht)

- Bender verurteilt Pfiffe gegen Havertz

Leverkusen-Kapitän Lars Bender nimmt Teamkollege Kai Havertz für dessen Hinrundenleistung in Schutz. Die Pfiffe gegen das Supertalent verurteilt er mit deutlichen Worten. (Zum Bericht)

- Straßer verpasst erneut Top-Ten-Platzierung

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio eine erneute Top-Ten-Platzierung klar verpasst. Der Münchner konnte die starke Leistung von seinem Comeback-Rennen in Zagreb nicht bestätigen. (Zum Bericht)

- Volleyballerinnen Halbfinale ganz nahe

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn Kurs auf das Halbfinale genommen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich mit 3:1 gegen Belgien durch und steht nach zwei Siegen mit großer Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten Vier. (Zum Bericht)

- NBA: Last-Minute-Pleite für Mavericks

Die Dallas Mavericks geben den Sieg gegen die Denver Nuggets leichtfertig aus der Hand und kassieren eine Heimniederlage. Luka Doncic verpasst ein Triple-Double knapp. (Zum Bericht)

- Darts: Unterbuchner kassiert Klatsche bei BDO-WM

Michael Unterbuchner scheitert im Achtelfinale der BDO-WM gegen einen früheren Weltmeister deutlich. Auch ein ehemaliger PDC-Star ist ausgeschieden. (Zum Bericht)

- Tennis: Görges und Siegemund feiern Siege

Julia Görges und Laura Siegemund haben wieder allen Grund zur Freude. Beide Tennisspielerinnen haben es ins WTA-Viertelfinale in Auckland geschafft. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Salihamidzic spricht im Bayern-Trainingslager

Beim Trainingslager des FC Bayern in Doha will Sportdirektor Hasan Salihamidzic Klartext reden - dabei dürfte es auch um den Transfer von Schalkes Keeper Alexander Nübel gehen. SPORT1 begleitet die PK ab 11 Uhr im LIVETICKER.

- DHB-Handballer legen bei EM los

Deutschland startet im norwegischen Trondheim als Favorit gegen die Niederlande in die Europameisterschaft. (Handball-EM: Deutschland - Niederlande, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER)

- Biathletinnen starten aus Weihnachtspause

Der Weltcup 2019/20 im Biathlon wird in Oberhof fortgesetzt. Am Donnerstag steht der Sprint bei den Damen auf dem Programm, sechs deutsche Athletinnen gehen an den Start. (Biathlon: Sprint der Damen, ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

- Barca im spanischen Supercup gegen Atlético

Nach Real Madrid gegen den FC Valencia tags zuvor treffen im Halbfinale des spanischen Supercups auf saudi-arabischem Boden der FC Barcelona und Atlético Madrid aufeinander (Supercopa: FC Barcelona - Atlético Madrid, ab 20 Uhr im LIVETICKER). Am Sonntag spielen die beiden Sieger das Finale aus.

Das müssen Sie sehen

- Deutsche Volleyballer bei Olympia-Quali im Halbfinale

Die deutschen Volleyballer treffen im Halbfinale der Olympia-Qualifikation in Berlin auf Überraschungsmannschaft Bulgarien. Nur bei einem Sieg dürfen Georg Grozer und Co. weiter von Olympia träumen (Olympia-Quali: Deutschland - Bulgarien, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Testspiel: Hertha BSC fordert Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga-Rivalen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt überprüfen ihre Form beim Testspiel aus dem Trainingslager in Florida (Highlights ab 22 Uhr im TV auf SPORT1).

Das Video-Schmankerl des Tages

Die Bayern hatten Spaß beim Team-Abend. Neuzugänge und Youngster mussten vor den Kollegen singen. Thomas Müller verrät nun seinen Favoriten.